洗澡順序不對恐會中風？這4個時間點千萬別洗澡

2018年10月14日 11:53 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

近日洗澡順序不當恐會導致中風甚至死亡的言論瘋傳網路，傳言提到若一開始就用熱水洗頭，因為人的血管很薄弱，遇到高溫就會熱漲，血液一下衝到頭部會誘發腦血管疾病，不少民眾信以為真，但真的是這樣嗎？

《Heho健康》報導，洗澡的確有可能誘發腦部血管疾病，但並非大腦血管受熱膨脹，而是洗澡時，體溫升高、心跳加快引起血壓變化，進而引起腦溢血，如果照傳言的邏輯來看，那先洗哪個部位，哪個部位就完蛋了，因此洗澡順序不對導致中風是不實傳言。

報導中提到，洗澡昏倒是日常中的常見案例，與先洗哪個部位無關，會暈倒都是與溫差、通風不良有關。若水溫與體溫溫差太大，就會造成血管急遽收縮或擴張，血壓調節跟不上，因此昏倒。

而報導中也表示，有4個時間點不適合洗澡，能避開就避開。分別是：

1.睡前：睡前熱水澡會提高體溫，推遲大腦釋放睡眠激素，讓腦袋更清醒，反而難以入睡。

2.飯後：飯後立刻洗澡，體溫升高，血液就會流到體表，消化道血流減少，消化液跟著變少，影響消化。

3.酒後：酒後洗澡會讓血糖補充不及，容易頭暈、眼花，甚至因低血糖昏迷。

4.按摩後：熱水會加速血液循環，按摩加上洗澡的雙重作用下，大腦、胃部會相對缺氧，導致虛脫甚至暈倒。

(中時電子報)