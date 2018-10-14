《翻爆旺美食》台灣之光‧珍珠奶茶 全台人氣名店大集合

2018年10月14日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎不甜膩的大人味 不喝會後悔！

時下流行的黑糖珍珠鮮奶花蓮也買得到！隱身在林森路巷弄內的菓茶濃，沒有招牌，只有一扇敞開的「窗邊櫃檯」，其中人氣商品「黑焦珍珠鮮奶」嚴選手工珍珠，以黑糖、手工炒糖調味出帶點甘苦味的黑糖珍珠，甜而不膩的「大人味」珍珠是最大特色，每日限量販售，許多客人都會專程打來「訂一杯」，避免晚一點就買不到了。

◎珍奶搭熱壓吐司 魅力無法擋！

外國人常稱台灣為「珍珠奶茶的國度」，一口喝下不僅能聞到濃濃奶香，淡淡茶韻，還能品嘗的到Q彈口感的珍珠，玩味十足，但是來到這間店裏頭的珍珠奶茶不只能用喝的，還能夾在熱壓吐司裡頭用吃的，大快朵頤！

◎桃園最美飲料店 珍奶控必試！

坐落在桃園藝文特區的飲料店BABO the DRINK SHOP，號稱全桃園最美的飲料店，粉色搭配金色的裝潢，讓每個來買飲料的人都忍不住拿起手中相機，除了裝潢外，店家主打健康好喝的飲料，就連珍珠都是完全不添加防腐劑的手工紅麴粉圓，讓人看了開心吃了也安心。

◎麵館珍奶好口碑 喝了會上癮！

慶穎麵食館雖是麵館，菜單上有拉麵、有中式麵食、也有飯食，不少客人拿起菜單，發現角落還有個招牌黑糖珍奶，好奇點來看看，一喝上癮，香甜的黑糖味、搭配軟Q的珍珠、濃醇的鮮奶，整體口感很有層次。

◎古早味鮮奶粉圓 天然無負擔！

台三線古坑鄉永光村旁的「巧蕃古早味粉圓」相當知名，開店快20年，賣的只有原味粉圓、鮮奶粉圓、咖啡粉圓。小粉圓完全自製，不添加防腐劑；鮮奶粉圓用的是純鮮奶，食材成分都是純天然，不製造身體負擔。

◎浪漫花惹蜜珍奶 少女心噴發！

去年才開業的「花惹蜜 Follow Milk」，光是聽店名就有股淡淡的甜滋味，5種口味各具特色的鮮奶任意搭配，天然焦香黑糖蜜泡的珍珠，多層次而且滑順的口感，浪漫少女心完全噴發，而店旁夢幻般的「打卡花牆」，更是讓女孩子們心花朵朵開。

(中時電子報)