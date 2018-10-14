台北》被突襲抗議臉鐵青 柯P：這樣搞不清楚訴求

2018年10月14日 12:02 中時 陳燕珩 、 黃世麒

台北市長柯文哲14日出席台灣新文化運動紀念館開館活動，日日春協會成員突襲抗議，要求柯文哲說明市府對性交易合法化的態度，場面一度混亂。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（右）14日出席台灣新文化運動紀念館開館活動，蔣渭水的孫子、蔣渭水文教基金會執行長蔣朝根（左）致贈《臺灣雜誌》給柯文哲。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲今早出席「台灣新文化運動紀念館」開館典禮，致詞後遭10多名「日日春協會」成員突襲抗議，訴求性交易合法化，團團圍住阻擋柯去路，場面混亂，儘管未爆激烈衝突，柯文哲仍臉色鐵青。他事後受訪強調，應該透過正常管道表達，這樣來鬧一鬧，人家也不知道你的訴求是什麼。

柯文哲上午在台灣新文化運動紀念館外致詞，由於是開放空間，他一致詞下台就遭10多名抗議人士包圍，高呼「柯市長有出路、老流鶯沒活路」，訴求設置性專區，警方和幕僚見狀趕緊上前阻擋，將抗議者拉到一旁，隨後活動繼續進行，柯文哲回到座位則面露不悅。

事後受訪被問及遭抗議臉很臭？柯文哲強調，自己搞不清楚他們在抗議什麼，市府有提供管道，有意見可以到市長室來說，比較和平解決，這樣來鬧一鬧，也搞不清楚訴求是什麼。

得知對方訴求性交易合法化、設置性專區後，柯文哲直呼「這不是童仲彥的題目嗎？」他強調，這是要法律處理，但台灣一直沒有去做。媒體問及，最近常有人近身突襲抗議，警察局沒掌握情資嗎？柯文哲說，這要去問警察局長，專業問題要專業回答，無法替警察局回應。

(中時 )

台北市長柯文哲14日出席台灣新文化運動紀念館開館活動，參觀扇形拘留室。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（左）14日出席台灣新文化運動紀念館開館活動，與副市長陳景峻（右）參觀日治時期留存至今的水牢。（黃世麒攝）

台灣新文化運動紀念館14日開館，日治時期留存至今的扇形拘留室修復完成。（黃世麒攝）