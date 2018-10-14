文在寅赴巴黎與韓僑座談 大談文金會

2018年10月14日 14:32 旺報 呂佳蓉

南韓總統文在寅13日赴法國巴黎，並在互助之家與旅法韓人韓僑座談和共進晚餐，開啟法國之行的首項日程。文在寅在致辭中指出，韓國和法國都發動革命，推動民主主義發展。韓國燭光革命以最美麗而和平的方式守護民主主義，他對旅法韓人參與燭光革命表示感謝。

在隨後舉行的座談會上，文在寅指出法國是韓國抗日獨立運動在歐洲最為活躍的地區，韓國政府將積極挖掘海外抗日運動歷史。與會者請求政府增加對在海外發展的旅外韓人的援助。文在寅表示，法國科技水準領先世界，韓國互聯網十分發達，且在科技商業化方面具有優勢，相信兩國攜手合作將產生巨大的乘數效應。

文在寅還介紹日前赴北韓舉行文金會與面向15萬平壤市民發表演說時的幕後故事。他說，在演說中要闡明完全無核化的意志，贏得平壤市民支持，同時要獲得收看電視轉播的韓國民眾支持，因此讓他特別緊張。朝方沒有提出任何條件，讓他自由發表演講，這意味著韓朝關係已取得迅猛發展，雙方建立互信。他願意定期舉行韓朝首腦會談，並為其提供制度保障。

據南韓統一部14日的消息，明日韓朝出席在板門店舉行的韓朝高級別會談的雙方代表團名單敲定。南韓代表團由統一部長官趙明均擔任首席代表，其他人選包含統一部副部長千海成、國土交通部第二次官金正烈、文化體育觀光部第二次官盧泰剛、國務總理室審議官安文顯。

此外，北韓代表團由祖國和平統一委員會委員長李善權擔任團長，還包括鐵道省副相金潤革、國土環境保護省副相朴浩英、體育省副相元吉友、民族經濟合作委員會副委員長樸名哲。

(旺報 )