貿易戰受害者 蘋果供應商撤廠逃離大陸

2018年10月14日 12:33 中時 林勁傑

陸美貿易戰衝擊。部分在陸企業受關稅措施影響，計畫將生產線轉移到第三國。其中，大陸電聲行業龍頭、蘋果配件主要供應商歌爾聲學股份有限公司（Goertek，下稱歌爾聲學），已確定將生產線轉移到越南。

《日本經濟新聞》引述業內人士透露，組裝蘋果無線耳機AirPods的歌爾聲學已要求供應商回覆，所有的生產材料及零件能否直接運往越南，同時要求供應商能夠維持原本的合約價格及根據原定時間交貨。歌爾聲學同時已將轉移生產線的計畫告知蘋果，不過歌爾聲學及蘋果暫未回應。

此外，台灣兩間蘋果供應商和碩聯合科技股份有限公司及正崴精密工業股份有限公司，為避免受貿易戰波及，亦計劃擴大在中國大陸以外的廠房。為iPhone提供充電器和連接器的正崴表示，鑑於陸美貿易緊張局勢，他們正考慮將部分產品帶回台灣或者到東南亞。

同為蘋果供應商的仁寶電腦早前表示，他們已派員到越南實地考察，評估重啟當地的生產線的可能性。如仁寶最終拍板決定，預料最快4至6個月可重新投產。惟此決定要待今年第4季度才能定案。亦有台商擔心廠房外移後，短期內會出現勞工短缺等問題。

「如果中國想對美國公司進行報復，蘋果是最明顯的目標，」有香港分析師指出，「隨着貿易戰的持續升溫，蘋果及其主要供應商無疑會面臨極不確定的政治風險。」

(中時 )