貿易戰受害者 蘋果供應商撤廠逃離大陸

友善列印
中時
林勁傑

陸美貿易戰衝擊。部分在陸企業受關稅措施影響，計畫將生產線轉移到第三國。其中，大陸電聲行業龍頭、蘋果配件主要供應商歌爾聲學股份有限公司（Goertek，下稱歌爾聲學），已確定將生產線轉移到越南。

《日本經濟新聞》引述業內人士透露，組裝蘋果無線耳機AirPods的歌爾聲學已要求供應商回覆，所有的生產材料及零件能否直接運往越南，同時要求供應商能夠維持原本的合約價格及根據原定時間交貨。歌爾聲學同時已將轉移生產線的計畫告知蘋果，不過歌爾聲學及蘋果暫未回應。

此外，台灣兩間蘋果供應商和碩聯合科技股份有限公司及正崴精密工業股份有限公司，為避免受貿易戰波及，亦計劃擴大在中國大陸以外的廠房。為iPhone提供充電器和連接器的正崴表示，鑑於陸美貿易緊張局勢，他們正考慮將部分產品帶回台灣或者到東南亞。

同為蘋果供應商的仁寶電腦早前表示，他們已派員到越南實地考察，評估重啟當地的生產線的可能性。如仁寶最終拍板決定，預料最快4至6個月可重新投產。惟此決定要待今年第4季度才能定案。亦有台商擔心廠房外移後，短期內會出現勞工短缺等問題。

「如果中國想對美國公司進行報復，蘋果是最明顯的目標，」有香港分析師指出，「隨着貿易戰的持續升溫，蘋果及其主要供應商無疑會面臨極不確定的政治風險。」

(中時 )

上海女直播主被檢舉侮辱國歌 遭… 大陸十一長假 千萬青年日運動量…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。