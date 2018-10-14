台南》黃偉哲競選官網正式上線 詳細介紹5大政見主軸

2018年10月14日 12:28 中時 洪榮志

民進黨台南市長參選人黃偉哲的台南城市願景館剛開始試營運，團隊新媒體發言人蘇芷婕、廖崇光14日又再推出競選官網，除了文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園等5大政見主軸外，網站上還可以看到豐富的最新消息與影音專區。

蘇芷婕表示，黃偉哲從參與黨內初選到迄今，陸續舉辦了數十場跟政見有關的記者會，為了讓民眾深入了解，網站上也整理完整的新聞稿文字資訊，還提供影音專區，包含大量黃偉哲拍攝的各種政見影片，希望透過多元的方式，將他對於台南的各種願景清楚傳達。

廖崇光也提到，網站上關於黃偉哲政見的5大主軸都有詳細的介紹，內容也包括相關的新聞；如果文字的說明比較不了解，也歡迎民眾前來願景館的各個主題區，除可以看到更多具體的介紹，每個專區還會安排一些互動體驗，讓民眾能夠深入了解黃偉哲政見的核心。

蘇芷婕進一步介紹，願景館的駐館機器人Zenbo，在民眾參觀願景館時可以幫大家朗讀最新新聞，現場也展示透過Zenbo朗讀競選官網的新聞；她還提到，願景館就是希望展現黃偉哲對城市願景中科技、年輕的部份，歡迎大家一起來參觀。

黃偉哲則強調，前幾天與無黨籍市長參選人林義豐進行交流，目的就在創造新政治的典範，接下來他要將這樣子開創的精神帶進網路世代，競選官網未來還會推出更豐富的內容，讓這次的台南市長選舉格局可以更上一層樓。

(中時 )