台南》黃偉哲競選官網正式上線 詳細介紹5大政見主軸

民進黨台南市長參選人黃偉哲團隊新媒體發言人蘇芷婕介紹剛上線的黃偉哲競選官網。（黃偉哲團隊提供）

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民進黨台南市長參選人黃偉哲的台南城市願景館剛開始試營運，團隊新媒體發言人蘇芷婕、廖崇光14日又再推出競選官網，除了文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園等5大政見主軸外，網站上還可以看到豐富的最新消息與影音專區。

蘇芷婕表示，黃偉哲從參與黨內初選到迄今，陸續舉辦了數十場跟政見有關的記者會，為了讓民眾深入了解，網站上也整理完整的新聞稿文字資訊，還提供影音專區，包含大量黃偉哲拍攝的各種政見影片，希望透過多元的方式，將他對於台南的各種願景清楚傳達。

廖崇光也提到，網站上關於黃偉哲政見的5大主軸都有詳細的介紹，內容也包括相關的新聞；如果文字的說明比較不了解，也歡迎民眾前來願景館的各個主題區，除可以看到更多具體的介紹，每個專區還會安排一些互動體驗，讓民眾能夠深入了解黃偉哲政見的核心。

蘇芷婕進一步介紹，願景館的駐館機器人Zenbo，在民眾參觀願景館時可以幫大家朗讀最新新聞，現場也展示透過Zenbo朗讀競選官網的新聞；她還提到，願景館就是希望展現黃偉哲對城市願景中科技、年輕的部份，歡迎大家一起來參觀。

黃偉哲則強調，前幾天與無黨籍市長參選人林義豐進行交流，目的就在創造新政治的典範，接下來他要將這樣子開創的精神帶進網路世代，競選官網未來還會推出更豐富的內容，讓這次的台南市長選舉格局可以更上一層樓。

(中時 )

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