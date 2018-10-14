大陸十一長假 千萬青年日運動量不足百步

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旺報

大陸的「十一國慶長假期」結束，擁有10億活躍用戶的微信就發布了《2018年國慶長假微信數據報告》，揭露在國慶長假的「宅與行」。最讓人驚訝的是，在9月30日至10月6日期間，大陸有2100萬人每日運動量不超過100步，當中有近一半是80後（指1980年之後出生者）及90後的年輕人，因此他們被網民戲稱為「百步青年」。

中國百步青年分布圖中，廣東省最多，有近200萬人，江蘇省次之，有128萬人，緊隨其後的是山東省、浙江省和遼寧省。到底一天不過百步是如何做到的？答案就是不出家門。

換言之，廣東省和江蘇省也是叫外賣次數最多的地區。微信同時也記錄了這些百步青年的看書情況，在國慶長假透過微信讀書的用戶總共花了1900多萬小時，其中有一位用戶閱讀時間是84小時，每天平均一半時間都在看書。

最熱門的書分別是網絡作家當年明月的小說《明朝那些事兒》、劉慈欣的長篇科幻小說《三體》和經典的《古龍作品大全集》，都市青春和社會情感類小說也是熱門選擇。百步青年顯然就是靠上網、看書和叫外賣而煉成的。

不過，微信計算運動量的方法比較簡單，有可能出現誤差，因此數據只是僅供參考，或許微信公布這些數字的目的只是想讓大眾多出外走走。

另外，使用微信支付最多的國家分別是泰國、日本和韓國，而最多人使用的小程式分別是旅遊類和出行與交通類。

(旺報 )

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