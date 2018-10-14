中馬泰南海聯演將登場 陸國防部：不針對其他國家

2015年舉行的「和平友誼－2015」演習中，大陸海軍驅逐艦蘭州號主炮射擊。（新華社）

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視中國大陸為戰略競爭對手的美國，近來在南海動作頻頻，10月初才與日菲舉行海上聯合軍演。然而大陸也並非視若無睹，大陸國防部14日公告稱，「和平友誼－2018」中馬泰聯合軍事演習將於10月20日至29日在馬來西亞舉行，演練課題為「聯合強制和平行動」。將派出近700名官兵、驅護艦3艘、艦載直升機2架等。並強調，只是展現三國維護南海和平穩定的意願，「演習不針對其他國家」。

據悉，近來南海非常「熱鬧」，英美等國爭相前往南海進行「自由航行」行動，包括8月31日，英國海軍兩棲戰艦駛入西沙群島12海里內；9月30日，美國海軍「狄卡特號」進入南熏礁和赤瓜礁12海里之內，還被大陸軍艦迫近不到41公尺；10月初，還有美菲日三國聯合舉行的「海上戰士合作」聯合演習在菲律賓舉行。

大陸國防部14日公告指出，根據中國、馬來西亞、泰國三國軍隊達成的共識，「和平友誼－2018」中馬泰聯合軍事演習將於10月20日至29日在馬來西亞亞森美蘭州波德申縣、雪蘭莪州巴生港及近海區域舉行，演練課題為「聯合強制和平行動」。

公告稱，中方參演兵力包括官兵692人，驅護艦3艘、艦載直升機2架、伊爾－76運輸機3架、車輛4台，由南部戰區海軍、駐香港部隊、駐澳門部隊派出。

公告並強調，此次演習旨在進一步展現中馬泰三國軍隊維護南海地區和平穩定的共同意願，進一步鞏固相互間務實交流與合作，增強共同應對各種安全威脅的能力，演習「不針對其他國家」。

(中時 )

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