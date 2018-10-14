台北》黃呂錦茹：民進黨不爭氣 害丁守中在信義區輸柯P

2018年10月14日 12:23 中時 周毓翔 、 鄭任南

丁守中（中），將選舉的旗幟授給後援會主委後，觀看旗幟飄揚。（鄭任南攝）

國民黨台北市長參選人丁守中（中）14日出席信義區後援會成立大會，在舞獅隊的帶領下出場。（鄭任南攝）

國民黨台北市長參選人丁守中今天在信義區舉行信義區後援會成立大會。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹致詞時指出，丁守中在信義區民調輸台北市長柯文哲3%，他已經知道問題是出在五分埔，丁守中輸掉將近30%，但該區本來就是民進黨大本營，是因為民進黨不爭氣，票才跑去柯文哲那邊。

黃呂錦茹指出，目前丁守中在大安區贏柯文哲7%，文山區贏9%，但在信義區卻輸了3%，她呼籲在場支持者要放心也要幫忙拉票，因為3%仍在誤差範圍，主要是因為在五分埔輸掉將近三成。她說，目前民進黨在中山、大同區的票，已經有歸向姚文智了，但因為民進黨不夠爭氣，在五分埔竟然都流向柯文哲。

但她話一說完又在台上轉頭要求藍營在五分埔的里長，要里長們付諸行動，里長也強調力挺丁守中，黃呂錦茹接著又說，「有些男生只靠嘴巴，希望你們不是這樣，講了就要要做到」、「不能嘴巴說一套暗地做一套，民調開出來我要一個里一個里看票，票沒開出來，就要請全部里長出國玩，你們贏就不用請，你們贏就輪到我請。」

黃呂錦茹在介紹台北市議員秦慧珠時也調侃了秦慧珠，針對秦慧珠日前寄邀請函給柯文哲的事件，黃呂錦茹開玩笑說，「有時候有點『走針』去，我都會把他們拉回來。」

丁守中致詞時批評柯文哲，連電視電論都不敢面對，學生辦的城市論壇也不敢接受，都在迴避，只靠網紅作秀，用公帑做臉書宣傳，「這就是市長選舉的墮落。」

(中時 )

丁守中（中）與國民黨信義區提名的議員及里長參選人一同高聲吶喊凍蒜。（鄭任南攝）