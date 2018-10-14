台中》停建深澳有助選情？林佳龍：中央支持地方建議

台中市長林佳龍（左）14日上午受訪時表示，行政院承諾，將四座燃煤機組，改成兩座燃氣機組，會大大改善台中的空氣品質。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍（中）14日為南屯區市議員何文海競選總部成立站台時強調，期待大家來參與改善空汙，而不是變成選舉的口水。（盧金足攝）

行政院長賴清德宣布「停止興建深澳電廠」，也承諾將讓台中火力發電廠既有2座燃煤機組提前兩年除役，是否有助台中市選情？台中市長林佳龍14日上午在為南屯區市議員何文海競選總部成立站台時受訪表示，應該說中央支持地方的建議，將四座燃煤機組改成兩座燃氣機組，改善達十分之四，讓五座煙囪的兩座退場，會大大改善台中的空氣品質。

林佳龍表示，停建深澳燃煤電廠之外，台中火力發電廠也會從燃煤轉換到燃氣，這兩件事代表中央政府的能源政策，已經很確定，就是要增加燃氣，減少燃煤的建廠，改善空氣應該會有幫助。

「台中很高興行政院已經正式承諾，將會在台中火力發電廠興建兩座燃氣的機組，取代四座燃煤的機組！」林佳龍說，「這個量有多大？改善會達到十分之四！會讓五座煙囪的兩座退場。」

林佳龍強調，這幾年在他和中央的合作努力之下，已經大量的減煤、減排與減汙，台中的空氣也顯著的改善，現在加上能源政策，把四座燃煤機組改成兩座的燃氣機組，台中的空氣一定會愈來愈好，期待對這樣的進展，大家不要不分黨派，一起來支持，畢竟我們是呼吸一樣的空氣。

他表示，台中市的空氣這四年來大量改善，也得到行政院環保署與民間環保聯盟評比第一名，以PM2.5來講，從他上任前的27微克／每立方米，降到目前只有19微克／每立方米，皆優於全國平均，愈來愈接近15微克／每立方米的國家標準。「相信在大家的努力之下，台中的天空會愈來愈美麗，期待大家來參與改善空汙，而不是變成選舉的口水」，林佳龍表示，這樣的發展全民都在看，空汙問題不是一天造成，但經過大家努力，終究有徹底改善的一天。

媒體追問，中央對能源政策的決定，是否有助台中選情？對此，林佳龍表示，應該說中央支持地方的建議，將四座燃煤機組，改成兩座燃氣機組，會大大改善台中的空氣品質。

(中時 )

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