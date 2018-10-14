妙禪再顯神蹟？金龍灑金光照亮信徒 網：七龍珠看多？

妙禪再顯神蹟？。(圖/妙禪師父佛教如來宗如來精舍-唯一正式fb粉絲團)

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中時電子報
/綜合報導

佛教如來宗妙禪再度業力引爆？有大學生張貼心得，表示目睹妙禪施展神蹟，看到「師父」雙手張開的地方，出現超巨大金龍環繞全場，灑下金光為信徒加持。令人咋舌的心得文被網友轉貼到臉書社團《爆料公社》，網友看了紛紛笑歪「七龍珠看多？」

文章時間疑似在2015年7月寫下，一名當時就讀碩二學生的形容，當妙禪持著白紫色蓮花從走到會場中間，弟子們身上的「濁氣」就向龍捲風一般大量地湧出，而「濁氣」聚集到蓮花正上方，漸漸變成金光，造亮活動中心，讓人看得目瞪口呆。

這名學生還驚呼，「這樣的畫面，我只有在動畫中看過，真的很不可思議。」學生還寫道，妙禪最後以「無緣大慈，同體大悲」大法替在場信徒加持時，看到金龍身上灑下一道道金光在每位弟子身上，學生形容「被金光灑下的同時，身體彷彿有暖流通過，覺得十分法喜舒暢。」

見到妙禪再顯「神蹟」，網友笑成一片，紛紛調侃「真的是動畫看太多了~~~七龍珠膩」、「第一次參加就知道金剛蓮花印.....想必是人中之龍....」、「請問七顆龍珠是在你們那邊嗎」、「如果真能看到請拍下來.讓大家一起開開眼界」、「很多人都被迷惑啊，找心靈寄託，整天供養seafood」、「好好念書跟好好用腦念書是兩回事」。

(中時電子報)

曾有學生po文，稱見到妙禪雙手張開的地方，出現超巨大金龍環繞全場。(翻攝爆料公社)
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