為兒童Run！三星公益路跑2萬人參與！熊讚也來湊一腳

三星公益路跑眾星雲集，中華健兒偕同熊讚，與各界運動名人齊心為公益而跑。（台灣三星提供）

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中時電子報
／整理報導

近年來，路跑在台灣頗為盛行，然今（14日）微微細雨中，在台北市政府舉行的三星公益路跑卻添了更多溫暖！2萬名跑者是Run For Children，領跑者有眾家體育明星，如舉重金牌女將郭婞淳、跨欄一哥陳傑、黃金右臂鄭兆村等，台北市吉祥物「熊讚」也來湊一腳！275萬報名費全數捐贈予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會作為「星美好獎助學金」，持續鼓勵弱勢孩子們勇敢逐夢、挑戰你所不能。

台灣三星規劃「星美好」火星基地體驗區，吸睛外型和創新體驗成為當天打卡熱點。（台灣三星提供）

今早的三星公益路跑分為3公里、9公里，一大早台北市政府前就聚集滿滿人潮！延續往例邀請人氣體壇好手郭婞淳、陳傑、鄭兆村、文姿云、李智凱組成「星美好聯盟」為公益助陣。運動界名人張嘉哲、王麗雅、筋肉媽媽、一休等人組成的「最美領跑團」，集結顏值美、肢體美、態度美與善心美；舞台區壓軸則請到入圍金曲獎最佳新人歌手J.Sheon獻唱多首代表作，並用Galaxy Note9最新S Pen遠端遙控功能與台下民眾大玩萬人自拍，用熱情炒熱現場氣氛

筋肉媽媽、一休陪伴家扶孩子參觀星美好體驗區，一同揮灑創意。（台灣三星提供）

二度領跑的郭婞淳說到：「從世大運到亞運期間因為有各界的應援，讓我能奪下舉重金牌，而台灣還有許多孩子因為生活環境無法發揮天賦，同樣需要我們的關注和支持。」首次參與的鄭兆村則興奮表示：「不到早上六點的清晨，看到現場這麼多民眾聚集在此同為公益而跑，讓我熱血沸騰！」文姿云與李智凱雖因赴海外參加積分賽無法親自現身，也都不約而同表示：「在國外的我會全力挑戰自己、爭取榮耀，也請在現場的大家帶著我的心一起為台灣努力！」

此外，曾在2017年台北世界大學運動會為選手大力打氣的熊讚，今也來到現場與好久不見的老友們相見歡，還搞笑為選手按摩暖身，鼓掌加油，全場笑聲不斷；現場打造選手們的造型立牌拍照區，也吸引大批民眾搶拍並模仿舉重、擲標槍等姿態，為此次公益路跑留下紀念。

除公益路跑外，現場也有舉辦各式活動，即使沒有參與跑步的民眾也可參加！「星美好」體驗區，以創新科技產品結合星美好公益計畫理念，打造外觀具未來感、火星基地造型的四大體驗區，成為當天最熱門打卡點。民眾可在「星美好」區戴上Gear VR化身太空人或運用新型手機留下紀念自拍「星教育」主題套房包辦從工作到生活的舒適空間，還可看見台灣設計師與三星智慧教室孩子一同玩美感。

2018第14屆三星公益路跑加開「星人才講座」，邀請中華健兒郭婞淳、陳傑、鄭兆村分享心路歷程。（台灣三星提供）

現場也有體壇好手不藏私開講，由郭婞淳、鄭兆村、陳傑以三位體壇好手分享一路走來的心路歷程，儘管遭遇挫折，仍永不放棄、挑戰你所不能的精神，讓在場民眾為之動容，選手們也精心準備親筆手寫的小卡片贈送給今天出席活動的家扶孩子，勉勵他們持續追夢。

(中時電子報)

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