怪獸颶風伸魔爪 老美寶貝F-22為何沒逃過毒手

美國佛羅里達州汀道爾空軍基地的機棚受損嚴重，屋頂幾乎整個被掀開。（路透）

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中時電子報
美國汀道爾空軍基地

在怪獸颶風麥可直撲美國佛羅里達州，以每小時近250公里的最大持續風速狂掃下，不僅佛州災情慘重，連當地的美國汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）也難逃颶風毒手，機棚嚴重受損，包括F-22「猛禽」在內的多架戰機也遭波及。

在有3－18架F-22戰機受損的消息傳出後，隨即引起納稅人和軍迷廣大的關注，認為基地指揮官並未善盡職責，應該接受嚴懲。

據《紐約時報》（New York Times）先前報導，汀道爾空軍基地有55架F-22隱形戰機，每架身價高達3.39億美元（近105億台幣）。在颶風侵襲前，美國空軍起碼將33架F-22移至俄亥俄州的萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）。而留在汀道爾空軍基地內的22架「猛禽」戰機，身價共達約75億美元（2,320億台幣）。

麥可颶風侵襲前美空軍部分戰機從佛州沿岸撤離

有人說，美國空軍明知強烈颶風要來，就算基於維修或安全考量，戰機沒辦法飛，也該把它們先用運輸機送到別處。

但《動力》（The Drive）網13日的分析指出，現代戰機又不是普通汽車，只要跳上去，幾個月不要維修，也能運作如常。反之，它們比較像需要細心呵護的頂級跑車，經常需要花費高昂的維修。

尤其是F-22，宛如希世超跑，每飛1小時，就需要花數十小時維修。而一次深度維修，就可能耗上好幾天，甚至好幾星期才能完成，這一切都取決於維修的內容，還有稀缺的零組件。

事實上，根據戰機的型號，使用的年份，還有整體的備戰狀態，部分戰機留在機棚的狀況並不罕見。而F-22與F-35戰機都有維修零組件短缺，還有後勤維修滿檔，維修人員忙不過來的問題。

美國空軍目前僅有187架F-22戰機，隨時能出任務的F-22戰機大約只有49％，而這是美國所有戰機中比率最低的。

(中時電子報)

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