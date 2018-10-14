MLB》紅襪牛棚失守 太空人首戰告捷

太空人隊柯瑞亞(Carlos Correa )擊出超前比數的安打。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

美聯冠軍系列賽第1戰，紅襪隊與太空人隊前5局戰成2比2平手，不過比賽進入後半段紅襪隊牛棚問題再度浮現，比賽後段共出現6次四壞保送又被擊出2發全壘打，最終就由太空人隊以7比2帶走勝利。

紅襪隊先發投手賽爾（Chris Sale）2局上2出局後控球遇上亂流，投出3次保送形成滿壘，暫停過後，他又遭「春天哥」史普林傑(George Springer)擊出安打，太空人隊先馳得點2比0攻下領先優勢。

太空人隊先發投手韋藍德(Justin Verlander)控球在5局下也遇上麻煩，他挨了皮爾斯（ Steve Pearce）安打，1出局後連續投出3次四壞保送失掉1分，隨後又發生暴投，讓紅襪隊扳成2比2平手。

6局上紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）遭驅逐出場後，太空人隊無人出局就攻佔得點圈，2出局後柯瑞亞(Carlos Correa )擊出安打，助隊以3比2再度領先。

9局上太空人隊攻勢再起，瑞迪克(Josh Reddick)揮出陽春炮，隨後葛瑞奧(Yuli Gurriel)也轟出3分炮，助隊將領先拉開至7比2，終場太空人隊就以2分差獲勝。

紅襪隊先發投手賽爾4局雖止被擊出1支安打，但投出4次四壞保送，另有5次三振，失2分皆為責失分。太空人隊先發投手韋藍德6局被擊出2支安打，投出4次四壞保送與6次三振同樣失2分責失分。不過紅襪隊此役牛棚不穩的問題再度浮現，也成為落敗因素之一。

(中時電子報)

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