玩桌遊揪假新聞 台少盟推「抓誑新聞」

2018年10月14日 12:39 中時 游昇俯

「這則新聞有置入（行銷）嗎？」台灣少年權益與福利促進聯盟14日邀請熱血教師黃益中、沃草執行長林祖儀、律師柯萱如及社民黨主席范雲，一同試玩媒體識讀桌遊「抓誑新聞」，從報導中辨識媒體「毒物」元素。但眾人聽完播報，一時間竟察覺不出有什麼問題，讓黃益中直呼，題目和日常新聞沒什麼兩樣，「平常胃口被養重了」，辨識難度不小。

台少盟推動兒少新聞監看媒體識讀教育，今年與阿普蛙工作室及時事插畫家Nagee，合作開發媒體識讀桌遊「抓誑新聞」，希望引發玩家反思習以為常的新聞報導內容。

遊戲由一人擔任「媒體」魔王，其他玩家作為「閱聽人」，遊戲時由魔王播報一則則內含「刺激」、「標籤」、「誤導」、「置入」等毒物的新聞報導，閱聽人須聯合在每題1分鐘的有限時間內，辨認出報導各段所隱藏的毒物，透過辨識成功扣減魔王血量，否則媒體將成長為等級10的「誑化」新聞巨獸。

「抓誑新聞」題庫包含不久前喧騰一時的「童書《穿裙子的男孩》下架」、「婦殺夫偕子冰屍」等新聞。但在試玩過程中，扮演閱聽人的黃益中、柯萱如、林祖儀、范雲等人，聽完「童書下架」報導，一時間竟辨識不出這則新聞有哪裡遭「誑化」，等關主公布答案，才知道報導使用「反同家長」、「明星小學」等詞彙，都有標籤化的疑慮。

而在「殺夫冰屍」一則報導中，眾人則已能辨識出詳盡描述殺夫細節，內含刺激閱聽的毒物，聲稱殺夫婦人患精神分裂症，則是將精神病患者標籤化，並且，將此個案歸因於衛生單位毫無作為，亦可能有誤導因果關係之嫌。

黃益中表示，新聞追求點閱率，記者報導才會朝向娛樂性及腥羶色，但點閱率高低操之在閱聽人，閱聽人也有選擇優質報導的責任。林祖儀則說，近來盛行假新聞，但假新聞不限於主流媒體，許多自媒體、網紅也常造假，而且不知自己造假才是最大的問題，因此要改變媒體生態，須從改變閱聽人口味著手，「自己的新聞自己救！」

(中時 )