台北》DPP議員梁文傑也曾質詢 韓國瑜北農發太多獎金沒天理

2018年10月14日 12:32 中時電子報 邱文秀

民進黨北市議員梁文傑。(中時資料照)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜卸任前被民進黨議員輪番猛攻，濫發北農獎金給員工，並因發放8400萬獎金遭北檢約談。當時民進黨台北市議員梁文傑搶先開砲，在議會質詢市長柯文哲，賺9千萬，然後就發了8400萬，這世上有這個天理嗎!要柯文哲給他一個交代，韓光是濫發獎金就不適任總經理，他要求北市府立即查辦。

台北市議員梁文傑2016年11月15日在市政總質詢提到，北農1月至10月獲利9千多萬元，並說原因很簡單因為菜價提高，量並沒有增加。他痛批，當時的北農總經理韓國瑜竟在端午節一個員工發放5萬，中秋節一個員工發放9萬獎金。

梁文傑批，總經理在沒有董事會同意情況下，就拿錢出來做人情，保自己的位子，光是這條就足以讓他下台。他說「今年暴增賺9千萬，然後就發了8400萬，請問一下，這世上有這個天理嗎!」要柯文哲給他一個交代，韓光是濫發獎金就不適任總經理，他要求北市府立即查辦。

梁文傑事後受訪也表示，總經理這樣發獎金涉嫌背信，完全不適任，並說等到他查到資料，他會去告韓國瑜。

韓國瑜被告發、檢舉圖利北農董事、濫發獎金及「菜蟲」、「果蟲」哄抬菜價，台北地檢署今年6月14日以證人及被告的雙重身分傳喚韓國瑜出庭。

韓國瑜在庭訊前表示，期待1場公平、公正的偵訊，問問農民、北農員工、大台北地區消費者，一比對就會很清楚。

他強調，他到任北農後每1年，只要公司賺錢，都發給員工，第1年發了4200萬、第2年發5千多萬、第3年發了6千多萬、第4年發了8400萬，每一次都經過董事會決議通過並報股東大會，每年2月跟9月，員工孩子要讀書，大家為了交註冊費，他都盡量把這個錢交給員工，民進黨不是說勞工是心裡面最軟的一塊嗎？所以他一心一意地照顧員工。

今年10月4日時，台北地檢署偵查高雄市長參選人韓國瑜被控擔任台北農產運銷公司總經理期間，疑有菜蟲哄抬菜價的菜蟲案，經1年多調查，沒有發現犯罪事證，將菜蟲案簽結。

(中時電子報)