既不想生又不能生 大陸生育意願持續走低

2018年10月14日 12:36 中時 楊家鑫

中國大陸人口隱憂正在擴大，雖然已開放二胎，生育率卻持續走低。大陸財新網報導稱，有研究指出，這幾年大陸政府調整生育政策，也很難改變生育意願不斷下降的趨勢。其中農村生育意願下降的速度比城市還快，1980年代後出生的人群生育觀念發生很大改變，即使生育限制完全放開，對新增生育的影響也十分有限。

大陸財新網報導指出，由國家自然科學基金、北京大學管理科學數據中心主辦的「生育意願與國家計劃生育政策」成果發布會不久前舉行，研究顯示受新增人口生育意願降低影響，即使這幾年大陸政府調整生育政策，也很難扭轉生育意願不斷下降的趨勢。

北京大學社會學系教授郭志剛表示，從1980年後期出生的人開始，生育意願發生了非常大的變化，折射出大陸代際人口生育意願的巨大差別。生育意願是指，在不考慮任何客觀因素的情況下，「想不想生孩子，想生幾個」。

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州2014年的測量結果顯示，大陸60後（1960年代出生）、70後、80後、90後人群的理想子女數量分別為2.00、1.94、1.90和1.79，下滑態勢非常明顯。

報導稱，過去外界認為農村人口生育意願還是很高，但研究顯示不然。以農村30到34歲以下年齡組為例，儘管城市生育意願相對較低，但農村生育意願下降速度比城市還快。城市與農村民眾的生育意願正在趨同。

郭志剛表示，農村生育意願下降與頻繁的人口流動、遷移密切相關。大量農民外出打工，龐大的人口遷移讓城鄉間的價值觀和文化交流，過去比較封閉的農村也出現鬆動。

需要注意的是，大陸過去幾年生育政策的連續調整並未扭轉生育意願走低的態勢。大陸於2014年正式啟動單獨二孩政策，然而研究顯示，生育意願僅一年後就回降到之前的水準。

郭志剛強調，行政干預的思路當前已不適用，真正影響生育率的是背後的社會環境。還是要透過社會公共政策為年輕一代減輕生養孩子的壓力。

(中時 )