NBA》不給一絲機會！湖人老闆坦承遭喬治傷害

2018年10月14日 12:39 中時電子報 黃及人

儘管今年夏天如願招募「小皇帝」詹姆斯，湖人老闆珍妮巴斯內心仍有遺憾，因為要不是保羅喬治「食言」續留雷霆，甚至不給湖人任何談判機會，湖人如今陣容會更堅強，珍妮巴斯說：「老實講，我和湖人高層都感覺蠻受傷的！」

珍妮巴斯口中的湖人高層，就是籃球事務總裁魔術強生，因為明明從去年夏天開始，保羅喬治就不斷對外表達想要回到家鄉球隊湖人打球的念頭，為了成功招攬到喬治，魔術強生甚至還被聯盟判處違規招募，整整罰了50萬美元。

結果證明湖人被罰50萬美元，等同平白送錢給聯盟花一樣，因為保羅喬治在今年夏天自由市場才一開始，就宣布跟雷霆完成4年1.37億美元的續約條件，連給湖人一次見面談判的機會都沒有，其中最受傷的還是魔術強生。

「保羅喬治竟然沒跟魔術強生見過面，就做出續約雷霆的決定，這讓人感到非常受傷，」珍妮巴斯說，「我真心為了魔術強生感到難過，我很清楚在過去1年多時間，他為了招募喬治做了些什麼，這種結果當然會讓我們很傷。」

不管怎樣，保羅喬治續留雷霆已成定局，湖人在新球季仍有詹姆斯領軍，準備打出全新氣象，加上他們目前仍有足夠薪資空間，可在明年夏天爭搶另外一名頂級球星，或許珍妮巴斯的遺憾或難過，等到明年夏天早就全都忘光了。

(中時電子報)