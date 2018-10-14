台中》盧秀燕競總成立 邀執政黨直球對決

2018年10月14日 12:52 中時 林欣儀

距離選舉只剩41天，國民黨台中市長參選人盧秀燕14日上午成立競選總部，馬英九、吳敦義及王金平、朱立倫等人同框力挺，現場熱鬧滾滾。盧秀燕當場提出經濟白皮書，她強調，台中贏、台灣就贏，這場選舉是民意一方與胡作非為的蔡英文政府「直球對決」。

「盧秀燕，凍蒜！」、「盧秀燕、凍蒜！」在支持者吶喊與戰鼓齊鳴聲中，國民黨主席吳敦義為盧秀燕披上彩帶、頒授戰旗，前台中縣長黃仲生、前台中市長胡志強分別致贈象徵「包中」的包子、粽子給盧秀燕，現場氣氛沸騰。

前總統馬英九表示，台中在城市評比中位居六都第5，中央政府執政2年讓內政、外交都出很多問題，市長該換人。台中選情很緊繃，差1票、盧秀燕就可能落選，大家要「光復台中、台灣才能光復」。朱立倫則說，日前在高雄輔選，高雄的鄉親已經決定翻轉高雄，呼籲台中民眾更有決心、能改變台中。

盧秀燕指出，這次選舉非個人或國民黨的選舉，而是人民對抗無能政府的選舉，要代表民意的一方，跟現在胡作非為、違法濫紀的民進黨政府直球對決，「台中贏、台灣贏，就是給民進黨教訓、給蔡英文反省改革」。台中原本好山好水，卻因民進黨能源政策，讓城市壟罩在烏煙瘴氣中，決定為台中奮戰。

盧秀燕並提出經濟政策白皮書、以「台中富市3」為經濟藍圖，她強調，若當選一定拚經濟、給民眾好生活，達到「前店、後廠、自由港」方向，做好行銷與通路，讓手工具、自行車等各項產業能把產品賣出去、讓錢進來。

台中市政府新聞局長表示，台中火力發電廠在國民黨執政期間興建、火力全開，盧提出的「中電北送」已被黨內侯友宜打臉不是事實，國民黨應面對能源政策矛盾的問題。

(中時 )