金鐘贏家力挺 電影《瘋狂電視台》相約看舞台劇

歐漢聲（黑帽者）偕卓文萱、陳漢典、劉冠廷等人一起觀看舞台劇。（瘋狂秀提供）

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由歐漢聲、林明禎、劉冠廷、卓文萱、顏正國、梁修身、陳漢典等共同主演的電影《瘋狂電視台》，8月底正式殺青，編導謝念祖便馬不停蹄，10月初於城市舞台再開《瘋狂電視台》舞台劇加演場。加演最後一場，歐漢聲、卓文萱、陳漢典、顏正國、梁修身、李明川、鄧安寧、楊雄、彭華幹等人相約進劇場，《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧以及獲金鐘最佳男配角的劉冠廷，偕同入圍女主角的孫可芳前來觀戲，讓演出現場星光熠熠。

《瘋狂電視台》是在短時間內最快加演達百場的舞台劇，電影男主角歐漢聲則連聲稱讚唐從聖演出的高難度：「真的太厲害了，讓我都想將《瘋狂電視台》改拍成電視劇，邀請從哥一起來演，劇名就叫做《電視台攻略》！」劉冠廷則表示這份感動讓他也想進劇場體驗「身為表演者燃燒的感覺」。

編導謝念祖表示：「舞台劇說故事的節奏需要擷取精華，而電影則有完整的空間把故事說好說滿！」歐漢聲幽默地說：「我今天才恍然大悟，原來我和冠廷都是從哥的分身。舞台劇中從哥演的角色，在電影中是拆3個角色在執行的。」

《瘋狂電視台》電影改編自同名舞台劇，是台灣第一個喜劇舞台劇改編而成的電影，故事訴說一家快倒閉的電視台，如何在員工只有兩位的艱困情形之下，靠著絕對的熱情和無限的節目創意，讓電視台起死回生的瘋狂故事！電影明年農曆春節2月1日在台上映。

(中時 )

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