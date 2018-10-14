老少通吃男女都愛 AV第一花魁竟是「她」！

在男、女、老、幼AV觀賞用戶中，明日花綺羅都是排行第一的「花魁」。(取材自明日花綺羅IG)

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中時電子報

暗黑女神何其多，究竟誰是廣為民眾所喜愛的「花魁」，近來舊稱「DMM.R18」的AV下載網站「FANZA」，進行了一項有趣的跨年度調查，以網路使用者為對象，公布了包含哪些地區的老人觀賞AV影片的比例較高？各年齡層票選最喜愛的AV女優前5名為何？其中，有一名暗黑女神的名字不斷出現，那就是擁有完美臉蛋與火辣身材的孃王系女優明日花綺羅，受封「花魁」當之無愧。

首先關於AV使用者部分，男女比例大概是7：3，主要以25到44歲使用者為主，而長壽用者的分布情況，則以奈良縣(4.49%)、島根縣(3.87%)、山口縣(3.86%)、長野縣(3.76%)、兵庫縣(3.70%)等，是65歲以上使用者人數較多的縣市。

至於最受各年齡層喜愛的女優方面，總排名前三名是明日花綺羅、三上悠亞和紗倉真菜，此三位女神在「18-24歲」、「25-34歲」這兩個年齡層中都是排名前三，在「35-44歲」這年齡層也都進了前五名，選擇可謂相當一致。

另外上述3位AV女優，在男、女性票選上，也都是前三名，而明日花綺羅無論在男性還是女性心目中都是第一名「花魁」，三上悠亞與紗倉真菜則是互有先後，而有趣的是，在女性用戶的整體排名中，可以發現女性偏好前藝人、前寫真女星轉職的AV女優，如第5名的葵司及第六名的ANRI，然這兩位在男性用戶心目中，卻連TOP 20名單都沒進。

(中時電子報)

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