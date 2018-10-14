高雄鐵路地下化今通車！上萬民眾擠爆車站

2018年10月14日 13:08 中時 柯宗緯

高雄鐵路地下化今天舉行通車典禮，中央、地方官員齊聚見證。（柯宗緯攝）

鐵路地下化，首日班班客滿。（柯宗緯攝）

民眾擠爆月台。（柯宗緯攝）

高雄鐵路地下化今天舉行通車典禮，中央、地方官員齊聚見證。（柯宗緯攝）

高雄鐵路地下化今（14）日正式通車！歷時12年、斥資近千億，今早6時03分預定開出第1班列車，但因換軌作業有誤，北上、南下車列延誤32、14分鐘，但仍不減民眾興奮之情，今早上萬民眾擠爆台鐵高雄站，見證歷史性的一刻，台鐵便當賣到翻，列車更是班班爆滿，預估今天將創下5萬人次新高紀錄。

今早舉行通車典禮，行政院長賴清德指出，這項工程相當艱辛，前後歷經陳水扁、馬英九、蔡英文3任總統，及6任行政院長，才完成，相信「辛苦會過去，美會留下」；而地下化後的15.37公里綠廊帶，行政院核定30多億元要交給高市府作為公園道路美化，提供一個最好休閒空間，同時將都市縫合。

賴清德提到，鐵路地下化後，結合高鐵、高捷及輕軌，形塑大高雄完善交通路網，未來加上捷運黃線、路竹延伸線啟動，交通帶動經濟發展，以及橋頭科學園區設立、華邦電進駐路科，串起高雄高科技廊帶。

「是非恩怨已經過去，美麗留給高雄，這才是王道！」身為12年高雄市老市長的總統府祕書長陳菊認為，鐵路地下化尚有美中不足地方，希望未來能延伸至楠梓，拜託賴院長及中央、地方一條心，共同完成高雄人的美夢。

交通部長吳宏謀表示，高雄鐵路地下化後，消除7處平交道及16 處公路立體交叉，而新增7個通勤車站，加上原有左營、高雄、鳳山站，一共10個車站，大幅提升高雄公共運輸競爭力，再也沒有前後驛，鐵道綠廊帶建設後，高雄未來發展更有機會，包括長明 、三鳳中街商圈、美術館、科工館，可以帶動觀光產業及活絡周邊經濟。

高市代理市長許立明指出，高雄鐵路地下化後，象徵都市縫合，商圈再造，過去15.37公里綠園道經費，馬政府時期遲遲無法核定，小英上台後才拍板，無償交給高市府使用，幫市民省下62議員經費，未來2年將全數完工，而今年底前則先完成3個示範段。

通車範圍北起左營大中二路，南至鳳山建國路大智陸橋西側，全長約15.37公里，啟用10座地下化車站，其中左營、高雄、鳳山等3座車站為現有營運車站地下化；內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義等7站為新增通勤車站。

(中時 )