邀教宗訪台 陳建仁：中梵協議不影響台梵邦誼

2018年10月14日 13:16 工商 崔慈悌

陳建仁副總統「聖誼專案」預計台北時間今天將與現任教宗方濟各見面，請教宗為台灣、兩岸與世界和平祈禱，並代表總統蔡英文邀教宗來訪問台灣。陳建仁稍早也表示，中梵9月22日簽署的臨時性協議，不涉及外交性質，更不影響台梵兩國的邦誼。

陳建仁14日晉見教宗，他昨天接受媒體聯訪時表示，他將會代表蔡總統和台灣人民，邀請教宗明年在訪問日本途中，一起訪問台灣。

陳建仁在義大利時間10月13日晚間（台北時間10月14日清晨），在A.Roma Lifestyle旅館公開宴請旅梵蒂岡及義大利天主教神職人員及僑界代表。

公宴由駐教廷大使李世明引言，在逐桌合影後由嘉義教區鍾安住主教帶領餐前祈禱。會中也邀請來自台南的田春生醫師伉儷及其兩位女兒帶來女高音演唱及長笛演奏，為與會貴賓帶來熟悉的台灣民謠「白牡丹」及義大利膾炙人口的「晨曦之歌(Mattinata)」、「愛的禮讚」等曲目。

陳建仁致詞時表示，很榮幸代表蔡總統及台灣人民，率團前來教廷，參加先教宗保祿六世（Pope Paul VI）及其他6位聖人的封聖大典，不只對他個人作為天主教徒的信仰十分有益，對於教廷與台灣之間長久的情誼，更具有非常重大的意義。

他說，保祿六世在位的15年中，為教廷與中華民國的關係立下了很多里程碑。1966年，他將教廷派駐中華民國的外交單位，正式升格為大使館。

他說，現任教宗方濟各和先教宗保祿六世一樣，堅信可用善意與對話解決問題，因此教廷歷經與中國多年的談判後，在9月22日簽署了梵中主教任命的臨時性協議。

陳建仁指出，根據教廷所公佈的聲明與訊息，都強調該項臨時性協議，是為了天主教會在中國的牧靈福傳，未來中國的主教，最終都將由教宗來任命。

他認為，這是中國天主教會與普世教會共融合一的第一步，並不涉及外交性質，更不影響台梵兩國的邦誼，「我們也盼望這是中國宗教自由的第一步。請大家毋需過度解讀與憂慮」。

陳建仁強調，台灣與教廷在民主人權、宗教自由等，有很多共同的價值，台灣作為宗教自由與宗教融合的典範，未來將與教廷持續深化臺梵雙邊各項實質交流，增進與教廷之間和平人道與慈善的夥伴關係。他也期盼與會人員繼續給予政府最大的支持、給辛苦的外交人員加油打氣。

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