台鐵限量千份2019年月曆 18日開賣

2019年台鐵鐵道月曆，將於10月18日開始販售。（台鐵提供）

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2019年台鐵鐵道月曆限量千份，照片都是花東鐵道美景。（台鐵提供）
2019年台鐵鐵道月曆收錄東部著名清水斷崖景色，並可看到普悠瑪號過山洞。（台鐵提供）
購買2019年台鐵鐵道月曆，就送海報一張。（台鐵提供）

只剩不到三個月就要迎接2019年，台鐵局推出2019年「鐵道月曆」，將於本月18日開賣，「2019花現東情鐵道之旅月曆」照片張張精選，包括花東鐵道風景，還有台鐵與日本近鐵得獎攝影作品，展現台灣鐵道旅遊風情百態。全台限量1000份，每份售價新台幣290元，每人限購2份，另加贈精美海報一張。

台鐵表示，「2019花現東情鐵道之旅月曆」的相片精選自台鐵局池上車站站長黃習泉所拍攝的花東鐵道系列作品，透過在地鐵道人的角度呈現出後山鐵道與遼闊景致交織出花東特有的視野，還能深刻感受後山四季的細微變化。

另外，月曆還有收錄台鐵局與日本近鐵合作的「台鐵與近鐵－魅力鐵道」攝影比賽的金獎與銅獎作品，更增添多元視角的花東風貌。

台鐵除了在月曆內容精雕細琢，新月曆特別採用大豆油墨印刷及符合 FSC認證的紙材，並且使用環保壓條，期待民眾收藏的不只是後山鐵道的美景，更有一份台鐵局對環境保護的用心。

「2019花現東情鐵道之旅月曆」將於10月18日上午10時開始販售，每人限購2份，一份290元。民眾可至台鐵夢工場旗艦店（台北車站近西3門）、台鐵夢工場松山店（松山車站地下一樓）、台鐵夢工場南港店 (南港車站地下二樓)、餐旅販賣部（台中車站、花蓮車站、高雄車站）購買。

(中時 )

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