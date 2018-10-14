基隆》爭取中央補助逾百億 蔡英文籲：再給林右昌4年

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蔡英文總統今天出席基隆市長候選人林右昌競選總部成立大會，蔡英文強調，林右昌是所有縣市長中，最會爭取經費的，3年多來，爭取到中央的競爭型補助超過100億元。要選民再給林右昌4年時間，讓「改革繼續走、建設繼續做」。

蔡英文今天由林右昌、立委蔡適應、國策顧問張金華、童永、前基隆市長陳重光等人，陪同出席林右昌競選總部成立大會，現場民眾熱情高喊加油，凍蒜聲不斷。

蔡英文表示，這3年多來，她來基隆好幾次。每一次來，都感受到基隆的改變。「可以說，每一天，基隆都變得更好」。

她舉例，田寮河變乾淨了、街道纜線開始整理、海洋廣場更美麗了，連東岸停車場，都改造成基隆的新景點。火車站旁的道路拓寬，軍港碼頭跟營區也遷移。「微笑港灣」的夢想，正在一一實現，「這都是因為有林右昌」。

蔡英文指出，基隆不只變美麗，過去年年墊底的施政滿意度跟城市光榮感，也因為建設跟改變，從吊車尾變成前段班。一個年輕的市長翻轉悲情的城市，將基隆市從黑白變彩色，從不快樂變幸福。

蔡英文強調，林右昌是所有縣市長中，最會爭取經費的。「我最了解，3年多來，爭取到中央的競爭型補助超過100億元」。

輕軌捷運已經納入前瞻基礎建設計畫。郵輪轉運中心，也開始規劃執行。其他像是軍港西遷、西二、西三倉庫旅客中心，也都是中央和地方合作的計畫，「我當總統後，中央已經在基隆投資超過160億元」。

她說，基隆這幾年積極招商，大武崙和六堵工業區，增加10多家廠商進駐，投資金額突破20億。上個月，國際級車廠台隆賓士，也確定要投資8億8千萬，到基隆設廠。

蔡英文強調，過去政府不願意做的事，我們願意做。過去政府沒能力做的事情，我們有能力做。「只要給民進黨機會，我們就可以為城市帶來改變」。

她拜託選民，再給林右昌4年時間，並將選票投給民進黨的議員候選人「讓我們從台灣頭開始，再贏一次」。

(工商 )

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