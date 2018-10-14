基隆》為林右昌站台 蔡英文全程狂瞄電視機講稿

蔡英文總統（左）今（14）日上午出席基隆市長林右昌競選總部成立大會，為林右昌（右）站台。（張穎齊攝）

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蔡英文總統今（14）日上午出席基隆市長林右昌競選總部成立大會，不時看著台前右邊電視機上顯示的講稿。（張穎齊攝）
蔡英文總統今（14）日上午出席基隆市長林右昌競選總部成立大會，不時看著台前左邊電視機上顯示的講稿。（張穎齊攝）

蔡英文總統今（14）日上午出席基隆市長林右昌競選總部成立大會，為林右昌站台，而蔡英文維持一貫「讀稿機」風格，全程狂瞄台前電視機的講稿表示，林右昌不僅是基隆70年來做最多建設的市長，也是最會爭取經費的市長，中央已投資基隆超過160億元，讓基隆這座悲情城市，成功從吊車尾翻轉成前段班。

蔡英文指出，今天她要從北到南跑好幾個地方，但第一場就來到基隆，這3年多來，她每次來基隆都能感受到變得更好，包括田寮河變乾淨了、街道纜線開始整理了、海洋廣場更美麗了，連東岸停車場都改造成新景點，且火車站旁的道路也拓寬了，軍港也要遷移了，這都是因為有林右昌。

「林右昌是70年來做最多建設的市長！」蔡英文說，有位百歲人瑞這樣講，這句話沒有錯，基隆不只變美麗，過去年年墊底的施政滿意度跟城市光榮感，也因為林右昌帶來的建設跟改變，從吊車尾變成前段班，讓悲情城市從黑白變彩色，成功翻轉變得幸福。

蔡英文還說，林右昌是所有縣市長中，最會爭取經費的，她當總統後，中央已經在基隆投資超過160億元，林右昌更為基隆減債超過28億元，希望大家再給林右昌4年，繼續為基隆打拚！

林右昌則表示，基隆過去是最不幸福、最不快樂的城市，而且還是自殺率、離婚率、失業率最高的「三高」城市，但他上任4年多，逐步化解了過去10、20年來無法解決的問題，把不可能變成可能。

「民調支持度高不代表選票就會高！」林右昌說，目前正值基隆大幅改變之際，拜託市民朋友再給他4年的機會，讓他能夠讓逐步進行中的各項政策能夠一一實現。

蔡英文全程看完台前左右各1台電視機的講稿後，為林右昌打氣加油，全程20分鐘許，為了趕場快閃離去。

(中時 )

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