新竹市觀光人次成長24％ 這個地方最夯

2018年10月14日 13:37 中時 徐養齡

新竹市近年觀光成長卓越，市府針對特色且具代表性的景點進行整合行銷，經遊客數量調查，顯示主要觀光景點遊客人次顯著成長24％，諸如青青草原、魚鱗天梯等人潮常塞爆，新竹漁人碼頭的魚鱗天梯更成為網紅拍照聖地，吸來驚人的200萬人次。

城銷處顏章聖表示，市府在南寮投入超過11億經費打造新竹漁人碼頭，今年爆紅的「魚鱗天梯」，已成為網紅聖地，6月完工的親子沙灘更是小朋友的最愛，這些建設從今年4月至8已突破200萬，相較去年同期增加50％。

廣受歡迎的青青草原有北台灣最長磨石子溜滑，超大草原腹地，讓孩子能夠奔跑、跳躍，體驗自然生態，2年下來超過94萬人次體驗過。

顏章聖表示，過去民眾對新竹市觀光印象不太深刻，錯過許多城市的美，林智堅市長3年多來透過建設及市府同仁的努力，吸引越來越多民眾遊憩參訪，未來會持續努力，逐步打造新竹市成為台灣的觀光新亮點。

市府從2016年8月起委託中華大學及輿智資通科技公司針對新竹市主要6大遊憩點（十八尖山、城隍廟、新竹漁港、風情海岸、青草湖、青青草原）進行遊客數量、遊客旅遊意向資料與遊憩服務的抽樣調查，經2年（2016年8月-2018年7月）統計數據顯示，主要遊憩據點約成長24％，2016年8月至2017年7月計1年，6調查據點遊客數推估約720萬，2017年8月至2018年7月約899萬，民眾滿意度近9成。

(中時 )