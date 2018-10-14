綠營改打「改革不回頭」 扁：應做三件事

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年底大選進入倒數，民進黨選戰打得吃力，擬將主軸從「「改革挺下一代」改為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」，前總統陳水扁今天表示肯定，呼籲民進黨高層如果真的有「改革不回頭」的意志與決心 ，應該做到在高雄追辦一場30萬人反併吞大遊行等三件事。

蔡英文總統等權力核心之前定調的選戰主軸「改革挺下一代」，被黨內人士視為無法凝聚熱情，上周五府院黨幹部討論後決定改變選戰主軸為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」。

外傳蔡總統核心主導的「改革挺下一代」主軸推出來後，屢遭黨內質疑，無法激發支持者的熱情，黨內一直有雜音，反映民進黨支持者對這樣訴求反映冷淡，要求主軸必須把「為台灣」、「顧台灣」的概念放入。否則民調都顯示，綠營支持者表態率並不高，讓年底總統前哨戰，執政黨陣營倍感壓力。

陳水扁今天透過「新勇哥物語」指出，「這就對了！我說過多次，終於被聽到了！雖然慢了些，仍不為晚」。

定調後的選戰主軸，仍不脫14年前阿扁總統2004年競選連任時的口號「相信台灣、堅持改革」的基調。其中「改革不回頭」的概念，更可回溯至1998年阿扁競選連任市長期間的口號。

陳水扁表示，他要特別提醒，競選口號固然重要，競選歌曲、與競選活動也不能偏廢。並舉例，2004年總統連任的競選口號「相信台灣 堅持改革」以外，還有競選歌曲、競選活動都要有緊密配合。阿扁總統的競選歌曲就叫《相信台灣》，詩人路寒袖作的詞，其中提到「 相信咱台灣　改革無底限」，「台灣咱的名，為伊來打拼」。

此外，2004年總統大選，陳水扁方面還有200萬人的「228牽手護台灣」，與史上第一次防衛性「全民公投」的推動舉辦，他說「這才是2004年能否過半的關鍵！」

因此他「特別懇求」民進黨高層，如果真有「改革不回頭，鬥陣顧台灣」的意志與決心，就應該做到三件事：樂見喜樂島1020凱道10萬人遊行圓滿成功；支持2020東京奧運台灣正名公投案過關；在高雄追辦一場30萬人反併吞大遊行。

(工商 )

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