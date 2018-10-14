直逼半百「學生情人」竟有少女嫩腿 坦言用保養秘術：絕食吸陽光

「草蜢」蘇志威老婆劉小慧過去被封為「學生情人」，如今年近半百仍如少女般年輕，她大方表示有保養祕法。(取材自劉小慧微博)

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中時電子報

90年代男子天團「草蜢隊」成員蘇志威，不僅事業強強滾，人生路上還有美人相伴，1997年秘婚「學生情人」劉小慧，老婆大有來頭，90年代跟黎瑞恩、湯寶如、王馨平、周慧敏、關淑怡及陳慧嫻並稱「寶麗金七小花」，婚後隔年小倆口在香港補請婚宴同時宣布懷孕，之後劉小慧選擇淡出演藝圈，專心在家相夫教子，兩人共育有2個女兒，如今分別是19歲跟11歲。

回歸家庭的劉小慧婚後鮮少出現在鏡頭前，據香港《蘋果》報導，日前47歲的她被目擊帶著小女兒逛銅鑼灣商場，只見平時穿著較為淑女的劉小慧，當天以休閒的T恤加上紅色熱褲裝束上街，露出一雙平滑嫩白美腿，連爆料讀者都說差3年就50歲的她，當天僅畫了淡妝看起來非常年輕，保養極好，完全不像是到了師奶歲數的女人。

而事後媒體訪問劉小慧，她大方感謝眾人讚美，也坦言自己在保養方面有下了些特別的功夫，透露平時生活養生還有學中醫，最特殊的是，一年會進行一次「辟穀(吸食空氣)」，意即道家的不食五穀古人養生法，劉小慧說明「辟穀」來自黃帝內經，她一直有師傅帶著她做，此法不單是不吃東西，還有些特殊的手續，「早晨吸收太陽，下午爬山，五天都不吃，只喝水和吸收太陽精華」，她一年做一次「辟穀」，大讚對身體非常好。

(中時電子報)

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