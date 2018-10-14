光田醫院等慶生 上千人共襄盛舉

2018年10月14日 14:23 中時 陳淑娥

全國唯一由不同發展障礙的遲緩兒組成的茄寶兒童劇團登台。（陳淑娥翻攝）

「歡田馨喜毓見你」聯合歡慶家庭日14日在仁馨樂活園區登場，現場有醫護薩克斯風演出，全國唯一由不同發展障礙的遲緩兒組成的茄寶兒童劇團登台，以及萌萌噠迷你治療馬到場療癒大、小朋友，吸引許多民眾共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

光田綜合醫院106週年、弘毓基金會15週年及仁馨樂活園區1歲了！台中市副市長林依瑩、國策顧問王茂雄、嘉義市衛生局局長張耀懋、市議員吳敏濟、立法院副院長蔡其昌服務處主任陳進生、大甲區公所主任秘書王澤佳、市議員參選人施志昌到場同歡。

仁馨照服員團隊改編「仁馨之歌」以舞蹈演出，為活動拉開序幕，現場也安排感知闖關遊戲結合兒童發展篩檢，以及記憶力遊戲和失智篩檢等健康相關攤位，吸引逾千人參與。

光田綜合醫院薩克斯風班由班長、胸腔內科主任楊朝輝醫師領軍，他自9年前興起學薩克斯風的念頭，獲得光田執行長劉美玉的大力支持，鼓勵他可邀請醫院同仁一起學習。弘毓基金會催生茄寶兒童劇團，已經邁入第5年，今年劇團也將歡送第1名、連續參加5年演出的學童小潔(化名)畢業。

「遲緩不可怕也不用擔心，早療就是要幫孩子學習得更好，而且越早越好！」小潔的母親是弘毓基金會兒童發展組的林組長，她說，經專業評估，小潔目前的發展已與同齡的孩子無異，還會在劇團照顧其他年紀小的孩子。

(中時 )