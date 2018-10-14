台北》柯黑大將王世堅成立競總 北市副市長鄧家基祝：高票當選

2018年10月14日 14:11 中時 郭建伸

選戰活動緊鑼密鼓，民進黨台北市長參選人姚文智今也馬不停蹄參加各議員競總成立大會，一早就替王世堅站台喊凍蒜。由於王日前表示若柯文哲落選台北市長他就剃頭，媒體問姚文智是否跟隨打賭？姚說，保衛國家首都，就是拚盡全力，「這種事情不用打賭，因為一定贏」。雖然王被外界譽為「柯黑大將」，現場則驚見台北市副市長鄧家基送的花籃，祝王世堅「高票當選」，讓外界更覺得選戰氛圍詭譎。

姚文智今天的公開行程首站來到中山區替王世堅背書，並在會前接受媒體訪問。對於國民黨主席吳敦義昨向媒體所言，愛河整治幾乎在他高雄市長任內完，姚文智批評，可能他說完「柯文哲是比吳敦義更厲害的liar」，讓吳不太高興，搞得大家還在比誰會說謊。

姚強調，愛河整治確實是在謝長廷任市長時完成，不曉得吳敦義還會自我催眠想像，吳敦義所提的三民1、2號公園，已經被他改為「愛河之心」，籲吳應親自到高雄看看，跟當時他當市長有多少改變。

媒體也問姚，是否上任後要拆除台北市所有的蔣公銅像？姚說，《促轉條例》通過後轉型正義要加速進行，不管是銅像還是不當黨產，處理不能再拖，不要再變成社會紛擾藉口。

姚文智也重申，若他當選市長並於12月25日就任，根據《國徽國旗法》的對等尊嚴原則，北京上海不能掛中華民國國旗，台北市就不可以再掛五星旗。

(中時 )