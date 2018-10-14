台中》林佳龍滿意政績、組織、團結3張牌 有信心贏選戰

台中市長林佳龍授戰旗給黨籍市議員參選人張雅旻。（陳淑娥攝）

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台中市長林佳龍馬不停蹄為黨籍市議員參選人造勢，14日前往張雅旻競選總部成立大會。有媒體詢問，選戰的3張牌包括政績牌、組織牌及團結牌，林佳龍表示，這3張王牌奏效，政績就是最好的民調，戰前40天，對勝選有信心，將以「我們都是台中隊」繼續打拚。

林佳龍9月1日與民進黨主席蔡英文便當會時曾表示，包括政績牌、組織牌及團結牌，只要這3張牌催好催滿，有信心大台中一定贏。

選戰僅剩40天，林佳龍指出，在政績方面，綠、柳川的整治、治安的改善及交通水利產業的發展，市民可以感覺這4年進步很大；在深耕基層下，組織觸角遍及各個里鄰及社團，是10年磨一劍累積的結果。

林佳龍強調，這次選舉攸關台中未來的發展，不管大綠小綠都很團結，有好的政績、深耕基層組織，加上團結，有信心能贏得光榮的勝利。

林佳龍說，未來將以「我們都是台中隊」持續打拼，市長結合議員聯合競選，三分之二里長互相搭配，後援會已成立200多個，這都是傳播政績最好的管道！選舉到最後，政績就是最好的民調，有信心市民給機會，將大台中建設成最宜居的城市。

在與張雅旻聯合競選總部成立大會上，林佳龍授戰旗給張雅旻，現場湧入上千名支持者共襄盛舉，搖旗吶喊「凍蒜聲」不絕於耳。

(中時 )

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