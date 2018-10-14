高雄》稱韓國瑜是沒頭髮的柯P 網3字狂笑王世堅

2018年10月14日 14:21 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣高漲，口才及反應力更讓他吸引許多選民，其中韓2016年時任北農總經理時，與民進黨北市議員王世堅的質詢過程最讓大家印象深刻。對於韓國瑜人氣夯，民進黨台北市議員王世堅表示，韓國瑜就是「沒有頭髮的柯文哲」。該言論一出，網友紛紛表示「助攻王」、「這是神助攻嗎？」、「世堅認證，品質保證」。

年底選戰將近，其中高雄市長一役，韓國瑜仍緊咬民進黨參選人陳其邁。此外，《2018選戰溫度計》網路口碑排行榜，日前出現新變化，2018縣市長參選人中，韓國瑜的網路聲量以12萬2939篇穩居冠軍，勝過廣受年輕人歡迎的台北市長柯文哲8萬5759篇，成為近期網路具話題最熱的參選人。有許多人也開始拿韓國瑜以及柯文哲做比較，並認為若高雄的年輕人願意出來投票，韓國瑜有望贏陳其邁。

據聯合新聞網報導，曾與柯、韓在議會上互相嗆聲的王世堅，指出，柯韓支持度都是利用社會苦悶營造網路勢力和輿論，並表示「韓國瑜就是『沒有頭髮的柯文哲』」。王也提及，2人面臨關鍵性問題總是閃躲並轉移焦點，背後則有網軍幫他們帶風向，稍微說一點對就出來造神。

由於王世堅近日被網友諷刺有扶龍命格，因為馬英九被他罵成總統；柯P被他罵到有可能過半通殺台北市；韓國瑜跟他對嗆的質詢片段也超過上百萬點閱。王世堅一席話被轉貼在PTT後，引來許多網友議論，並表示「共同點應該是，你越打，人家越紅」、「來助攻的」、「世間加持，高雄穩了」、「感恩世間，讚歎世間！」、「王世堅認證:韓國瑜跟柯P一模一樣」、「這是神助攻嗎？」、「世堅認證，品質保證」、「第一柯黑認證 韓國瑜領到牌照了」、「民進黨要不要把他開除黨籍? 竟然當起韓國瑜的助選員」、「我強烈懷疑恰吉是韓總的地下競選總幹事」。

(中時電子報)