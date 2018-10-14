「四健尬看麥」竸賽 大甲區農會奪冠

大甲區農會四健會生動表演，獲得評審青睞奪下冠軍。（陳淑娥翻攝）

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大甲區農會四健會參加台中市「四健尬看麥」作業組成果發表競賽中，榮獲「食品安全」相關作業組冠軍。（陳淑娥翻攝）

大甲區農會四健會日前參加台中市「四健尬看麥」作業組成果發表競賽中，榮獲「食品安全」相關作業組冠軍；大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，四健會員努力將學習成果完整呈現，能在代表各區農會精英角逐之下，獲得佳績實為不易。

大甲區農會四健會今年與德化國小合作，共同在學校的閒置空地開闢了一畝一百多坪農地，作為推動食農敎育的基地，農會這一兩年也投入相當多的心力，推廣敎導學校的四健會員，種植芋頭認識整個芋頭的栽種過程。

四健會員經過2年紮實種植芋頭的農業教育後，對故鄉農作物芋頭慢慢的從陌生變成熟悉，今年農會更請來營養師黃筱雯加入食品營養及安全衛生方面的相關知識，以生動風趣的表演方式，講述著吃當季，食在地減少食物運送的成本。

會員更介紹農產品4章1Q標章的意義，講到黑心商人在豬飼料中添加瘦肉棈，以及市面上充斥的重組肉對人體可能造成的危害，最後連結到當地農產品芋頭，生動活潑的表演，引起現場評審及與會參賽人員會心一笑，勇奪第1名佳績。

黃瑞祥指出，農會以多元化的方式來推動食農敎育，讓食農教育從小向下紮根，每年的四健會作業組的比賽，四健會員都努力的將今年學習的成果，做一完整的呈現，獲得佳績實為不易，更希望會員能將作業組中學習的知識活用在生活之中。

(中時 )

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