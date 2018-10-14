雲林》台西鄉長趙瑞和參選失格 挺前台西國小校長戴進隆？

2018年10月14日 14:29 中時 周麗蘭

李進勇（左四）與多名縣議員一起喊凍蒜。（李進勇競選總部提供）

立委蘇治芬（右五）帶領種參選人呼口號，右一是前台西國小校長戴進隆，棄選麥寮鄉長的許忠富（右四）也到場。（李進勇競選總部提供）

雲林縣長李進勇14日成立台西競選總部，台西鄉長趙瑞和因受保安處分確定喪失競選資格，14日仍出席總部成立大會，擔任總部總幹事。前台西國小校長、無黨籍參選台西鄉長的戴進隆也上台亮相。

雲林縣選委會日前審定下屆鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長參選資格，趙瑞和因案在緩刑期間受「保護管束」保安處分，不符選罷法規定，喪失參選資格。

下屆台西鄉長有林芬瑩（無）、趙瑞和（民）、戴進隆（無）3人登記。

選委會指出，依選舉罷免法第26條規定，包括判刑確定尚未執行或執行未畢、受保安處分或感訓處分尚未執行或執行未畢、褫奪公權尚未復權、易科罰金執行未完畢等，都不得參選。

趙瑞和曾提出申復，中央選委會答覆與縣選委會審定一致，確定失格。

李進勇14日成立台西鄉競選總部，趙瑞和以競選總部「總幹事」身分出席，尋求連任的副議長蘇俊豪、縣議員黃淑鈴、許志豪、張健福（參選東勢鄉長）都到場。

辭去台西國小校長教職的無黨籍台西鄉長參選人戴進隆，也到場亮相，隨後與多名縣議員、立委蘇治芬、麥寮鄉長許忠富一同上台接受歡呼加油。

(中時 )