明起降雨至周四 中南部日夜溫差大

2018年10月14日 14:25 中時 游昇俯

今天許多地方都可看到陽光露臉，但明天起水氣將再增多，北部、東半部為多雲偶有短暫陣雨天氣型態，至周二、周三雨量最多；中南部則因為位處背風面，天氣較穩定，為多雲到晴，但因清晨溫度偏涼，白天太陽出來，溫度有機會上升至30度以上，日夜溫差大，須特別注意。

中央氣象局預報員陳建安表示，明天深夜、清晨仍偏涼，低溫約21到24度，因水氣增加、雲量稍多，白天高溫將不如今日，桃園以北至宜蘭一代，高溫僅有25、26度，其他地區則有27度以上，中南部還是30度以上的悶熱天氣。

陳建安說，明天水氣增多，到周二、周三降雨更多，北部、東半部地區都有機會降雨，範圍未必比上周小，中南部雲量也會跟著變多；周四東北風風力更強，但因乾空氣下來，水氣變少，降雨也會跟著緩和下來。

下周中部以北及東半部低溫約在20至23度之間，南部約23、24度，各地清晨普遍偏涼，但差異在於高溫，北部、東北部至花蓮，約在24至27度，台東為28、29度，中南部則會有30至32度高溫。

陳建安說，中南部因位處背風面，天氣較穩定，但周二、周三雲量增多，接近地表吹東北風，1千至3千公尺高度則可能有華南水氣移入，未完全排除降雨機率，但是否降雨仍要持續觀察。

依據環保署空氣品質監測網，今日上午全台77測站空品多為良好至普通等級，僅台南新營為橘色提醒。但受東北風影響，中部以南空品區因位於下風處，汙染物易累積，午後光化反應使臭氧濃度升高，高屏空品區可能達紅色警示，中部及雲嘉南空品區亦會達到橘色提醒等級。

環保署表示，北部及東半部因東北風較強，及降雨洗除作用，空氣品質較佳；中部以南風力較弱，易有污染物累積，敏感族群、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )