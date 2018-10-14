第三屆兩岸青年創新創業大賽總決審在嵐舉辦

圖說：來自台灣青年創業參賽團隊於14日，抵達平潭參加總決審

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中時電子報
綜合報導
圖說：來自兩岸共計十三位評審前往考察平潭台灣創業園。

10月14日-15日，第三屆兩岸青年創新創業大賽總決賽暨頒獎典禮在平潭麒麟榮譽酒店舉辦。吸引來自兩岸上百名嘉賓、青年創業者、青年學生共同參與。

本次大賽主題為創意平潭・創業圓夢，面向的是兩岸青年，意在展現兩岸青年的創新創業風采，培養青年的創意思維，增加兩岸青年的文化交流，運用兩岸青年創意轉化，加強平潭產業建設。

本次活動由平潭綜合實驗區管委會、旺旺中時媒體集團主辦，平潭綜合實驗區金融服務辦公室、平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限責任公司、福建海峽股權交易中心、北京大學新媒體營銷傳播（CCM）承辦，平潭綜合實驗區台灣工作部、平潭綜合實驗區經濟發展局、平潭綜合實驗區金融控股集團、旺旺中時文化傳媒、深圳市育山科技協會、興業證券協辦。

第三屆海峽兩岸青年創新創業大賽歷時5個月，在平潭迎來最終的角逐。大賽期間，在有關單位的大力支持下，組委會共舉辦了10場台灣校園巡迴宣講，並借助「2018年兩岸大學生創客營」、「海峽兩岸暨港、澳互聯網+青年創客大賽」平臺，徵集有意在平潭地區落地的參賽者創業計劃，得到了社會各界的廣泛認可和積極參與。在經過多輪淘汰，共有20個項目脫穎而出，參與此次平潭決賽。

通過系列賽事，將使眾多優秀項目轉化為第三屆兩岸青年創新創業大賽的成果，最終使更多兩岸創新團隊和項目落地平潭，並在雛鷹基金評估通過後，獲得資本注入。在眾多參賽項目中，包括唯晶光明時代股份有限公司在內的多家項目前已確定落地平潭，計劃來嵐設立總部經濟，將研發基地設立在平潭，讓兩岸高校青年來嵐學習和工作。

目前，兩岸青年創新創業大賽已舉辦過兩屆，逐漸形成我區賽事品牌效益。第三屆兩岸青年創新創業大賽組委會也力爭將賽事舉辦成為海峽兩岸有影響力的常態化雙創活動。平潭將一如既往地以海納百川的姿態為廣大創新人才提供揮灑才智的舞臺。

(中時電子報)

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