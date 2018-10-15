北市「2018國際月亮觀賞夜」20日登場

2018年10月15日 07:05 中時 張立勳

台北市環保局與市立天文科學教育館、台灣親子觀星會合作，10月20日自下午5時起至晚間9時舉辦「2018年國際月亮觀賞夜」嘉年華觀星活動，邀請市民朋友一起相聚天文科學教育館1樓大廳後方廣場，享受秋夜涼風，共賞美麗星空，活動現場備有100個名額，歡迎當日參與活動市民朋友報名參加，另已網路報名市民朋友也請預留時間共享賞月趣，詳細資訊可上環保局網站查詢。

環保局表示，行星嘉年華觀星活動原訂9月15日舉行，因受山竹颱風影響改於10月20日辦理，「2018年國際月亮觀賞夜」除原有環保及天文科學闖關遊戲及望遠鏡觀測外，天文館還推出探月相關活動，帶領您一探月球的奧祕。

此次星空觀測活動主題包含，夏季大三角觀測，以及透過專業的天文望遠鏡引導探索太陽系中的土星、火星、月球，現場特別展示了4顆大型行星（土星、火星、木星、地球）氣球，透過與大型氣球的互動，讓市民朋友更加認識各種行星的樣貌及表面特色。

另現場的天文望遠鏡，可用手機拍下清楚的月球表面照片，透過社群軟體分享窺探星空的喜悅。此外，參加闖關活動除可領取實用筆記本外，更可獲得「許願星星貼紙」參加點亮星河活動，環保局邀請大家帶著祝福的許願星星，點亮銀河，來一場國際星空的約會。

環保局表示，為有效提升空氣品質，積極推動各項空品管制策略，使台北市細懸浮微粒PM2.5平均濃度由2014年19.6μg/m3，大幅下降至去年15.3μg/m3，幾近達國家空品標準15μg/m3，邀請大家踴躍報名參加「清新空氣閃亮夜空」行星嘉年華觀星活動，一同體驗北市清新的好空氣。

(中時 )