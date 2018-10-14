短評》賴清德髮夾彎一巴掌在詹順貴臉上 又辣又燙

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中時

行政院長賴清德上周髮夾彎宣布深澳燃煤電廠停建，政策大轉彎被批為了選舉才改變政策，也打臉了過去不斷護航深澳電廠的行政團隊，但此時此刻最覺得無奈的，想必是甫辭掉環保署副署長的詹順貴了，詹順貴當初為了在深澳電廠環差審查會中投下關鍵一票而背負罵名，後又因觀塘案而請辭；如今觀塘案反而成為深澳的替代品，簡直是對離職的詹順貴最大的羞辱。

昔日曾是「環保律師」的詹順貴，在深澳電廠環差審查會中，依法行使職權投下關鍵一票導致深澳電廠過關，使他備受昔日戰友環團的攻擊，一度請辭後來被慰留；近期觀塘案再引發爭議，他最後辭職明志，更直指「原本9月12日的環評大會應該可以依法定程序做出決議，是來自程序外的變數而脫軌。」

當初詹順貴用賠上他個人名譽作為代價而通過的深澳燃煤電廠，竟然在選舉取捨下，行政院決定停建；而詹順貴用辭職來表達無聲抗議的觀塘案，竟然變成深澳燃煤電廠的替代品，何其諷刺？

環保署長李應元在詹順貴請辭後還說詹順貴不顧他死活，「非常不顧江湖道義」，但是誰才最沒江湖道義？是李應元，是賴清德，是民進黨才對吧？為了選舉，把好不容易延攬入閣的人才所做的每次艱困的決定，統統踐踏在腳底，這才叫沒有道義，沒有民意，只有黨意。

(中時 )

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