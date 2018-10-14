政院再槓新北市府 深澳電廠自始採「先建後拆」

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行政院長賴清德日前拍板深澳電廠停建，但也引發政院與新北市府之間戰火。政院今再發新聞稿強調，深澳電廠更新計畫自始即係採「先拆後建」方式，其拆除舊機組、舊廠房的目的，即是為了建造新機組、新電廠，以更低污染、更高效率的方式持續供應北台灣的電力服務，表示這都清楚載明在當年度的執行計畫內容中，不容扭曲，且電力供應不分藍綠，不因一時選舉成為操弄議題。

行政院指出，朱立倫擔任副院長任內，2010年3月31日主持「行政院節能減碳推動委員會」，會中確有將深澳電廠列為「進行中之屆齡汰舊換新計畫」，即代表該電廠並非新蓋的電廠，且為了要達到「節能減碳」、「減少空污」之目的，因此朱副院長才會要求經建會儘速審議、協調解決問題。

不過朱立倫又再以該電廠「於2007年就已除役，怎可能再提到會議中來檢討減碳效果」為由，否定其曾裁示推動深澳電廠更新之事實，甚至朱市長還自己跳出來大力反對深澳電廠，並一再主張該電廠的更新會帶來嚴重空污；賴清德對朱市長此一轉變表示難以理解。

行政院指出，朱立倫所提及國民黨政府於103年因體察民意，所以決定停建深澳電廠一事，也與事實有所出入：當時是因原規劃的卸煤碼頭位置（蕃仔澳）爭議未解，台電公司為避免財務負擔擴大，因此向經濟部申請緩辦。

行政院方於103年10月同意該計畫「緩辦兩年」，緩辦2年期滿，台電公司復於105年10月再向經濟部提出本更新計畫修正案，並非朱立倫所指稱的「早就廢棄的計畫」。

(中時 )

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