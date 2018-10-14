基隆》掛「支持林右昌就是肯定蔡英文」布條 謝立功和林隔空交火

2018年10月14日 14:49 中時 張穎齊

明明雙方競選總部就在斜對面，國民黨基市長參選人謝立功（右）民進黨基市長林右昌卻堅持「王不見王」，2人隔著一條街隔空「互嘴」，狂酸對方。（張穎齊攝）

選舉倒數，民進黨基隆市長林右昌的競選總部於今（14）日正式成立，蔡英文總統也到場相挺，而就位在斜對面的國民黨基市長參選人謝立功競總，牆壁上則掛上「支持林右昌就是肯定蔡英文」的布條，頗具諷刺意味，這面布條也使得林、謝2人隔空交火，開炮「互嘴」。

針對謝掛布條一事，林右昌表示，感到遺憾，他把基隆從黑暗變成光明，代表的都是積極前進的力量，原本他期待的是有水準的正向選舉，但謝立功選舉要嘛就丟板子，要嘛就衝撞競選總部，用的都是負面的文宣與做法，酸謝「選成這樣滿悲哀的！」

林右昌說，市府不會特別去處理布條，但他有聽說謝欺騙樓上住戶，來掛上這種政治性標語，做政治操作，造成大家反感，甚至有人跟市府檢舉抗議，謝一直以來都違反相關規定，包括曾在海洋廣場做政治性活動，而他對此都一直容忍，希望謝能收斂，並要媒體不要把選舉聚焦在這種瑣事。

「林右昌不認同蔡英文嗎？是要切割嗎？」謝立功表示，有人說「肯定蔡英文就是支持林右昌」是抹黑，難道是林右昌覺得這樣的連結是抹黑嗎？且他們都有逐戶詢問過，都同意掛上這布條，林右昌說出這種「假新聞」，應該要關3天！

謝立功說，警察單位有來關切，但他這布條申請都有符合相關規範，民主言論自由是他們所追求的，那想問林右昌自己掛的布條就有符合規定嗎？

謝指出，先前他在海洋廣場是做反深澳燃煤電廠活動，試問這怎麼會是政治性呢？還是這說到了林右昌心中的痛？另外他9月30日有申請過信六路封路，但到了上午5、6時才開始封路，不像林右昌今天成立競總，但昨天中午就開始封義一路、信五路，完全不顧市民交通問題，強調這是場不公平的選舉，「林右昌、蔡英文就可以，謝立功就不行？」

(中時 )