流感季報到 限量公費疫苗開打

2018年10月14日 14:56 中時 李忠一

衛生福利部訂於10月15日開始展開600萬劑公費流感疫苗接種作業，羅東博愛醫院表示，11月流感疫情就會報到，尤其長輩和幼童抵抗力差，建議應儘早到醫院施打疫苗。

羅東博愛醫院表示，今年接種的三價流感疫苗可有效抵抗A型流感（H1N1及H3N2）及B型流感，15日起開放國內50歲以上成人，滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦，及6個月內嬰兒之父母、幼保、安養機構人員、醫事及衛生等單位防疫相關人員，禽畜業者以及具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者等族群，免費至各地醫療院所施打；國小、國中、高中職學生則在11月1日起在校集中施打。

羅東博愛醫院副院長盧進德表示，因施打流感疫苗後至少須2周抗體才會產生，且每年流行性感冒從11月初開始到年底期間將逐步升溫，過年前達到最高峰，因此建議民眾於開放施打期間儘速完成施打。

院方預估，青壯年族群可獲得70至90％的保護效果，高齡者則可減少50％的流感併發症發生風險。由於每年流行的流感病毒型別不一定相同，因此每年均須重新接種。

民眾來醫院施打流感疫苗時應攜帶健保卡及身分證，若是孕婦或嬰兒父母、幼教人員等特殊族群則須攜帶相關證明文件，於門診掛號經醫師評估再行施打；非公費接種對象可自費接種流感疫苗，若希望有加強保護則可自費施打四價流感疫苗，可有效抵抗2種A型和2種B型流感。

院方呼籲，發燒或正患有急性中度重疾病者，宜待病情穩定後再接種；出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，不予接種；已知對疫苗的成分有過敏者、過去注射曾經發生嚴重不良反應者，也不予接種。

(中時 )