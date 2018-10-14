話題不認同就被拿手機直播 高中生畫漫畫抗議

青年暨社會組金獎作品「你的名字叫女人」，作者韋蘺若明本身是一名職業漫畫家。鄭郁蓁攝影

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獲得青少年組金獎的宜蘭羅東高中高二生吳昀蓁。鄭郁蓁攝影

「你的名字叫女人」，所以就要做家事！為了不讓顱顏患者一直被貼上負面標籤，財團法人羅慧夫顱顏基金會以「拒絕標籤、尊重差異」的理念，推動「Don't tag me」微漫畫比賽。獲得社會組金獎者，以四格漫畫，畫出從小家事都是家中女性負責男性則「免役」，只因媽媽說這是女生的工作，表達傳統女性在社會被貼上的負面標籤。

財團法人羅慧夫顱顏基金會今天舉辦「第二屆Don’t tag me微漫畫頒獎典禮」，今年從80件來稿中選出11件優秀作品。

青年暨社會組金獎作品「你的名字叫女人」，作者韋蘺若明本身是一名職業漫畫家，她說，傳統家庭裡多少都存在著男尊女卑的觀念，就像她從小在家，明明和哥哥一樣都在畫畫，但舉凡洗碗、掃地、摺衣服，媽媽都是叫她和妹妹去，哥哥弟弟卻不必分擔家事，幾次和媽媽抗議，卻被媽媽回以：「因為你的名字叫女人」，讓她深感女性被貶抑的價值。她將這段故事畫成四格漫畫，獲得金獎。

而獲得青少年組金獎的宜蘭羅東高中高二生吳昀蓁，則以主題「Don’t tag me」創作，畫出自己正在講話時，卻被同學拿著手機拍攝直播的畫面。她說，現在每個人幾乎人人都有手機，且都喜歡拍下別人出醜的一面，完全不尊重別人。

「我並不想被拍」，吳昀蓁說，她曾經在上台分享一些議題時，因為不被認同，同學就拿起手機拍她，態度非常輕浮，讓她覺得很受傷，因此想透過畫作表達大家自認有趣的事，有時卻常不自覺傷害到別人來呼應這次的主題。

羅慧夫顱顏基金會董事長翁芬華表示，每600個孩子就有一人可能是唇顎裂患者，雖然外表有些不同，但他們智力、笑容正常，跟一般人其實沒有不同，因此希望透過比賽讓「善」傳遞下去，讓社會嘲笑不再發生。

(中時 )

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