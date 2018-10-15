移民署與東方文華酒店合作 提供東南亞新住民工作機會

2018年10月15日 07:23 中時 謝明俊

來自印尼的科曼（右），台北文華東方酒店被票選為年度優秀員工。〔移民署提供〕

移民署臺北市服務站主任黃齡玉向新住民姊妹宣導，移民署各地服務站有免費借平版電腦以及免費上網服務，可藉此傳訊家鄉或上網學習數位課程。〔移民署提供〕

涂金花（左）是台北文華東方酒店洗衣房小組長，工作讓她成長覺得很有成就感。〔移民署提供〕

移民署為加強政府南向政策，強化東南亞新住民及來台學生就業，特別商請東方文華酒店增加招募新住民、東南亞國家學生進入該酒店工作，酒店肯定外籍員工的工作和表現，歡迎更多新住民及東南亞學生加入五星級服務行列。

移民署這次是首度結合國際五星級的台北文華東方酒店，舉辦家庭教育課程暨人才招募活動，移民署選定東方文華酒店，除了良好商譽，最重要的是東方文華酒店為不同職等同仁，提供多元教育訓練，開業至今已超過250人次內部轉調新職，超過400人次獲得晉升。移民署希望新住民善用母語優勢，有機會回母國上班，還可能當上國際姊妹酒店文化交流大使，擁有五星級的工作生涯。

台北文華東方酒店人力資源部總監陳添棣(Timothy Chan)指出，酒店內有許多來自日本、泰國及義大利等不同國籍員工，其中有些也是新住民，像來自印尼的科曼，就被票選為優秀員工，他們的工作態度良好，堪稱五星級服務，歡迎更多新住民朋友一起加入五星級服務行列。

小名「花花」的涂金花，是來自大陸厦門的新住民，結婚來臺已16年，在洗衣部工作超過4年，目前已晉升小組長。她說，台北文華東方的洗衣房，每天要處理2800件衣物，在臺是數一數二的大型洗衣房。從她是個什麼都不懂的小菜鳥，到目前認識五百多種專業洗衣藥劑，傳統印象洗衣店都有化學味道，但在這裡上班，排氣通風及安全措施都很完善，沒有怪味道，職場很安心，也感謝台北文華東方酒店按步就班的專業訓練避免職業傷害。現在，涂金花也受過領導訓練，成為了幹部，工作讓她覺得很有成就感。

來自越南的阮氏說，她自己不敢走進台北文華東方酒店應徵，因為移民署臺北市服務站舉辦實地參訪，她們才相偕來參加。另外，有三位越南學生中英文流利，分別就讀銘傳大學大三、大四，她們聽到飯店簡報說，胡志明市文華東方酒店預定2020年落成開張，她們馬上參加面試。

三名越南籍學生表示，雖然現在因還在就學中，只能應徵部分工時，但明後年畢業後，就可申請轉調回越南，屆時她們已累積一段經歷，可望直接轉正職，連畢業後的工作都有著落了，實在不虛此行。

在移民署的安排下，參訪的31人中，有15人會後直接參加面試，顯示大家對文華東方酒店工作環境及條件有高度肯定。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉表示，新住民姐妹們礙於語言及文化差異，可能求職不易，服務站搭橋的目的，就是協助排除他們進入市場的障礙，也希望藉由此類活動拋磚引玉，帶動更多優良企業跟進，協助新住民更快融入臺灣社會。

(中時 )