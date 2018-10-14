楠西社區慶重陽 銀髮族運動會同歡

2018年10月14日 15:35 中時 劉秀芬

楠西區楠西里14日上午在楠西老人文康活動中心舉辦「九九重陽樂齡同學會」。（楠西區公所提供）

台南市楠西區楠西里的銀髮族，今年重陽節活動很不一樣。14日上午里辦公處、社區發展協會設計了別出心裁的運動會，有趣味競賽以及闖關遊戲，楠西區區長李燿州也到場跟大家玩起插秧遊戲，阿公阿嬤身手敏捷，絲毫不輸給區長。

楠西里里長劉富誠表示，今年跳脫以往純聚餐方式，改趣味闖關競賽，其中競賽也配合楠西的農家特色，讓長輩活絡筋骨，又能回味往日農趣。中西區區長蕭泰華也特地到楠西為現場阿公阿嬤加油打氣。

楠西社區發展協會成立兩年多，辦理各項社區活動凝聚里民向心力，曾獲社區關懷照顧據點優等獎，托老、共餐服務成績備受肯定，目前一至五中午免費共餐人數達40多人，送餐服務12人，三節活動里民踴躍參加，中秋節餐會更席開200多桌。

楠西社區發展協會理事長王安邦說，社區長輩有的高齡91歲了，很多人都沒參加過運動會，為增加現場熱鬧氣氛以及鼓勵長輩多參加里內舉辦的活動，特別設計了這次的「九九重陽樂齡同學會」，此次活動志工踴躍參加，現場聚集了老中青三代，充分發揮敬老精神。

當地知名玄空法寺為了對長輩表示敬重和心意，特致贈長輩重陽禮金，希望帶動關懷長輩的風氣。救國團高雄市前金區團委會、明聖佛院、高雄市手拉手志工團、楠西區公所、楠西衛生所、法性寶林也協助多種協助，讓活動更加熱鬧。

(中時 )