「我是小小公民」另類閱讀活動 體驗民主參與權

2018年10月14日 15:35 中時 葉書宏

九合一選舉倒數，新北市立圖書館江子翠分館舉辦「我是小小公民」的另類閱讀活動。（葉書宏翻攝）

九合一選舉倒數，新北市立圖書館江子翠分館舉辦「我是小小公民」的另類閱讀活動，帶領親子參觀市議會與票選最喜愛類別書的體驗民主選舉活動。第一站來到為民喉舌的新北市議會議事殿堂，小朋友十分興奮、紛紛的擠上議長席，還有許多小朋友和家長找他們所支持的議員位置合照，其中一位邱小朋友說這位議員是阿嬤最支持的，要和他的位置合照回去給阿嬤看！

「各位，請投我一票，拜託，拜託！」參觀議會後，則回到圖書館舉辦「中文圖書十大類別-小小公民投票」活動，由志工擔任各類別候選人並舉行政見發表演說，向大、小朋友介紹各類別圖書，邀請國小學童來票選自己心目中最愛的圖書類別，還有志工模仿候選人口吻，以逗趣的方式讓現場哈哈大笑；除讓國小學童領票、投票，學習獨立自主判斷表達想法外，同時也體驗擔任重要的選務工作人員，親自實作開票程序，從整票、唱票、計票、監票等。圖書館從模擬民主選舉規則，使小公民了解民主選舉的程序和意義，並養成正確的民主法治觀念。

「我要投給自然科學類，因為科技會帶給大家便利還可以改善大家的生活，我覺得這個最棒了！」黃媽媽表示，陪著孩子一起討論、學習參與，讓小孩學習獨立思考、表達心中自我的想法，透過活動的參與互動，也可以增進與孩子的溝通、了解孩子內心真正想法，過程中讓人獲益良多。

在投票過程，所有小朋友輪流擔任核對資料、發票、引導、監票、唱票、計票、檢票等工作，小朋友擔任選務工作人員時，都覺得很新鮮、很好玩，甚至在開票過程有出現幾張廢票，館員也藉機會讓小朋友認識廢票的樣態，許多家長認為這是一項很有意義的活動，希望下次再辦一次這類活動。板橋江子翠分館許淑媛主任表示，公民素養要從小培養，從遊戲中認識自身所擁有的權利，體會民主選舉的程序和意義，希望透過活動參與，可以增加小朋友的公民意識與能力，養成會思考的小公民。

(中時 )