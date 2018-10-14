台中》林佳龍：大家幫拉票 票就可以和上次一樣多

2018年10月14日 15:34 中時 盧金足

台中市長林佳龍（中）14日呼籲支持者認真拉票，讓票票入匭，「票就可以和上次一樣多，甚至還要多」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左六）說，綠川、柳川整治有成，不分藍綠白都來考察，現在台中人走路都有風！（盧金足攝）

台中市長林佳龍14日為南屯區市議員何文海競選總部成立站台，向支持者喊話，要贏有兩件事要大家幫忙，第一是出門把「進步台中」的帽子戴在頭上，人人都當他的分身，就是最好的民調，二是看到網路抹黑幫忙澄清，好的建設按讚轉分享，這樣「票就可以和上次一樣多，甚至還要多」，有人要請吃雞排，要吃雞排要贏21萬票。

林佳龍拚市長連任，議會席次也要拚過半，他強調，選舉挺會做事的議員，也要挺像他會做事的市長，他當市長就是讓市民像他的競選主題曲一樣《幸福作陣》。

「綠川、柳川整治有成，不分藍綠白都來考察，現在台中人走路都有風！」林佳龍表示，服務一條線，不分黨派，他洋洋灑灑提出南屯的建設從南屯溪、筏子溪、南屯運動中心、親子館、捷運，還稱讚「文心路完成路平後，做比高速公路還要平」，還換掉30多年老舊自來水管。

林佳龍說，選舉很多抹黑造謠，大家都在看，會挺做事的人，現在台中市從風化城又恢復到文化城，六都最後一名變成第一名，也對花博卡、老人健保補助改為社會投資，讓更多老人享受愛心敬老卡，捷運綠藍線加上山海環線完成，打造環狀軌道建設路網，將會比高雄市快十年。

林佳龍表示，選舉不是靠一張嘴，整天在罵人，應該看這座城市如何做的更好，希望大家當他與何文海分身，認真拉票，讓票票入匭，大家幫拉票，兩件事要大家幫忙，「票就可以和上次一樣多，甚至還要多」。

「有人說要請吃雞排，吃雞排要贏21萬票」，他呼籲支持者出門去買菜、運動與接送小孩、找朋友都戴著印有「進步台中林佳龍」帽子，「這是最好的民調」。

他說，另一項要大家幫忙的是，最近對手抹黑過頭了，網路社群媒體幫忙巡邏，抹黑幫忙澄清，選舉要有人性，人在做天在看，不要低估台中人的智慧。

對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，林佳龍執政這四年經濟困頓、空汙未解、青年低薪、舉債暴增、弊案連連，這些都將在年底選舉受到市民檢驗。

吳皇昇說，「人在做，天的確在看，市民更在看！」盧秀燕正提出政策願景爭取認同，而林佳龍正在逃避問題硬拗，呼籲這位現任市長不要覺得市民批判就是抹黑，誠實面對方為上策。

(中時 )