規畫12年砸億元修復 台灣新文化運動紀念館今開館

2018年10月14日 15:36 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲參觀「台灣新文化運動紀念館」展覽。（北市府提供）

「台灣新文化運動紀念館」除有豐富的文史展覽，還保有全台僅存的扇形拘留室和水牢。（北市府提供）

台北西區再添新地標！前身為台北警察署的「台灣新文化運動紀念館」，前後歷經3任市長推動，砸下1億元修復，今終於開館，除展出文史資料，還有全台僅存的扇形拘留室和水牢。台北市長柯文哲致詞說，2014年他提出把選舉當成改變台灣政治文化的運動，就是來自1920年代的新文化運動思想。

台灣新文化運動紀念館位在大同區寧夏路，日治時期為台北警察署，戰後經歷刑警總隊、大同分局等身分，1998年指定為市定古蹟，從馬、郝到柯市府，經過12年規畫，投入1億元修復，如今回復到日治時期建築外觀，內部還完整保存全台僅有的扇形拘留室和刑求用的水牢，讓民眾更直接貼近古蹟原貌。

柯文哲今在開館典禮表示，1920年代是台灣思想最活潑的時代，儘管只有短暫的黃金十年，但新文化運動凸顯台灣人追求自主的精神，以及想趕上世界潮流的渴望。在他從政過程中，最認同的人就是蔣渭水，從2014年到今年選舉，他延續了新文化運動精神，就是盼讓選舉變成改變台灣政治文化的社會運動。

今開館典禮也請到眾多新文化運動代表性人物的後代家屬參與，蔣渭水孫子蔣朝根說，經過3任市長、8任文化局長，新文化運動紀念館終於開幕，希望該館能領航第二波新文化運動；林獻堂曾孫林承俊則感性說，台灣文化協會創立至今快100年，還有很多人持續努力，現在的台灣，已經是台灣人的台灣。

紀念館常設展和特展今起同步開展，1樓《黃金年代的光與影》常設展，以台灣新文化運動歷史脈絡切入，為完整呈現龐大史料，特別裝設多媒體裝置，包括歷史人物查詢台、歷史事件飛梭查詢台、語音導覽、AR地圖查詢等，互動性十足；2樓《大覺醒時代》特展，則展示1920到1930年代間的文學藝術成就。

該館開放時間為周二到周日9時30分到17時30分，紀念版開館特刊《掛號》15日起每日限量50本，可於館內免費索取；此外，以蔣渭水生命故事為主軸的音樂劇《渭水春風》，將在10月20日、21日在大稻埕戲苑演出，另有14場精彩系列講座，詳情可上官網查詢。

(中時 )