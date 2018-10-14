新竹縣》競選總部成立 徐欣瑩：參選並非偶然

2018年10月14日 15:46 中時 莊旻靜

來自13鄉鎮支持者，14日出席徐欣瑩競選總部成立大會。（莊旻靜攝）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左二）14日舉辦競選總部成立大會，入場時受到民眾熱烈歡迎。（莊旻靜攝）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）14日舉辦競選總部成立大會，不少人到場相挺。（莊旻靜攝）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右）14日舉辦競選總部成立大會，允諾未來當選縣長，一定不分黨派、藍綠，「把新竹縣緊緊的團結在一起」。（莊旻靜攝）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩14日舉辦競選總部成立大會，來自各鄉鎮民眾不畏豔陽相挺，競選團隊估計現場約有上萬人，徐欣瑩許諾，未來若當選，將不分黨派、藍綠服務民眾，她也說，外界都說她沒團隊，不過她的團隊其實來自各領域及黨派。

徐欣瑩14日上午在竹北市光明一路舉辦競選總部成立大會，包含她的顧問團、後援會等均出席，世界徐姓宗親會送上凍蒜、包子及粽子等，新竹縣前副縣長徐柑妹、前友訊執行長蕭蕃等人均到場相挺。

徐欣瑩致詞時表示，此次出來參選，並非偶然，她從政十多年，從縣議員到擔任新竹唯一1席立委，都是「鄉親一步一步培養欣瑩」，她跟著一起學習成長，了解新竹縣及鄉親的需求，她也期望未來能為大眾開啟縣政的新願景、生活的新希望。

徐欣瑩也說，她期望能集結眾人的智慧，很多人說她沒有團隊，不過有國民黨、民進黨或是更多無黨籍，以及產官學研、科技界、產業界的眾多朋友支持，她也許諾，未來擔任縣長一定是不分黨派、不分藍綠，她近日也出席眾多各層級參選人競選總部成立活動，也凸顯她要把「新竹縣緊緊團結在一起」的概念。

徐欣瑩表示，她提出6大面向政見，包含便利交通新時代，解決交通壅塞；前瞻教育新格局，期望能給孩子更多舞台；優質生活新時尚，提供休閒育樂場所及各種休閒活動；友善科技新契機，推動璞玉、科學園區三期、招商引資等各項發展；魅力觀光新氣象，打造國際級觀光景點，吸引國內外旅客；貼心福利新贏家，為縣政財務把關，爭取中央資源，以照顧需要幫助的人等。

現場氣氛熱鬧，喊出「縣長選欣瑩、新竹一定贏」等口號，不少各黨或無黨籍各層級參選人前往參與。徐欣瑩入場時，也受到支持者熱烈歡迎。

(中時 )