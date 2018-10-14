詐團臥底巴拉圭供應商一年 知名肉品公司被騙走540萬

警方分析這類竄改電子商務郵件的詐騙手法，提醒企業注意。（警方提供）

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警政署165反詐騙專線提醒，「竄改電子郵件」的詐騙手法已翻新，詐團竄改交易方的電郵後，會經一段時間觀察、模擬雙方通信內容，讓對方深信不疑，最後再以更改匯款帳號為由，騙走大筆金額。台中某肉品公司與巴拉圭貿易商交易，就被詐騙約新台幣540萬元，損失慘重。

警方表示，台中某知名肉品貿易公司日前向巴拉圭供應商採購肉品，經供應商9月22日以郵件通知更改匯款帳號，要求肉品公司7日內匯款，由於該郵件的寄件人名稱，與平日聯繫的名稱相同，肉品公司不疑有他，9月28日匯款美金17萬5000元（折合新台幣約540萬元）。

直至10月2日，肉品公司董事長接獲巴拉圭供應商來電表示，尚未收到貨款，查詢電郵才驚覺，自去年10月起，有2個相似的電子郵件帳號與公司聯繫，僅結尾英文字母略有差異。一年來，正確帳號與肉品公司的往來郵件，多討論進出貨時間與數量，而詐騙帳號則會模仿供應商口吻與稱呼方式，向肉品公司推銷某些特惠商品。詐團臥底一年，終於詐欺肉品公司得逞。

無獨有偶，日前此種「竄改電子商務郵件詐騙」也發生在淡水某漁貨貿易公司，該漁貨公司9月23日向美國供應商訂購一批冷凍鯖魚，該日美國供應商回信確認訂單，27日美國供應商來信變更匯款帳號，email顯示名稱與素日來信並無差異，漁貨公司後匯款後，美國供應商持續來信表示未收到貨款。

漁貨公司細查才發現詐騙集團以相同的寄件人、相似的電子郵件冒名提供匯款地址，致漁貨公司損失新台幣66萬元，顯見漁貨公司與美國供應商的往來電郵遭詐騙集團攔截竄改。

刑事局預防科提醒企業，特別經手國外匯款的採購及會計人員，涉及大筆匯款，應仔細辨別email帳號，信中提到變更匯款帳號時，更應謹慎撥打電話再次確認，且應撥打原本聯絡電話而非郵件中電話。詐騙集團在駭入資安系統後不會馬上行動，而是長期潛伏、觀察雙方往來郵件，伺機而動，公司稍有不慎，損失金額相當可觀，企業應提高警覺。

(中時 )

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